ARTICLE Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatında Yeni Dönem G+ Gun + Partners More Contributor Gün + Partners is a full-service institutional law firm with a strategic international vision, providing transactional, advisory and dispute resolution services since 1986. The Firm is based in Istanbul, with working offices Ankara and Izmir. The Firm advises in life sciences, energy, construction & real estate, technology, media and telecoms, automotive, FMCG, chemicals and the defence industries.” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("Kanun") yapılan değişiklikler 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Kanun'daki değişikliklere ilişkin hazırladığımız detaylı bülten için tıklayınız.

