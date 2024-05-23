6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması" başlıklı 9'uncu maddesinin 1/6/2024 tarihinde yürürlüğe girecek halinin 11'inci fıkrası uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanarak 9/5/2024 tarihinde kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/5/2024 tarihli ve 2024/763 sayılı kararı ile 9'uncu maddenin 4'üncü fıkrası uyarınca, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması bakımından uygun güvence sağlama yöntemleri olarak öngörülen standart sözleşme ve bağlayıcı şirket kurallarına ilişkin taslak dokümanlar kamuoyunun görüşüne sunulmuştur. Bu kapsamda taslak dokümanlara ilişkin görüş ve öneriler aktarim@kvkk.gov.tr elektronik posta adresi vasıtasıyla 27/5/2024 tarihine kadar Kurum ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerin yurt dışında aktarılmasında kullanılacak (i) veri sorumlusundan veri sorumlusuna, (ii) veri sorumlusundan veri işleyene, (iii) veri işleyenden veri işleyene, (iv) veri işleyenden veri sorumlusuna olmak üzere dört modülde düzenlenen standart sözleşme taslaklarına, veri sorumluları ve veri işleyenler için ayrı ayrı düzenlen bağlayıcı şirket kuralları başvuru formları ile veri sorumluları ve veri işleyenler için ayrı ayrı olmak üzere bağlayıcı şirket kurallarında bulunması gereken temel hususlara ilişkin yardımcı kılavuzlara buradan ulaşabilirsiniz.

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