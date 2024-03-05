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"8. Yargı Paketi" olarak bilinen "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına bugün sunuldu. Sunulan yargı paketinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında da değişiklikler yer almaktadır.

Değişikliğin gerekçesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) hazırlık sürecinde 24 Ekim 1995 tarihli ve 95/46/AT sayılı Kişisel

Verilerin İşlenmesi Bakımından Bireylerin Korunması ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımı Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi nazara alındığı ancak iki yıl sonra bu direktifin kaldırılması ve yerine Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation-GDPR) düzenlemesinin gelmesi

belirtilirken GDPR kapsamında güncellemelerin yapılmasının aynı zamanda 2021 yılında açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında, Ekonomi Reformları Eylem Planında ve 2024-2026 Orta Vadeli Programda yer alıyor olması gerekçe olarak gösterildi.

Teklif edilen değişiklikler ile;

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi durumunda, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmaksızın sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanı, yönetimi ve planlanması amacıyla işlenebilir olması güncel ihtiyaçlara cevap vermediği; başta sigortacılık sektörü, çalışma mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal hizmetler alanlarında sağlık verisine ihtiyaç bulunduğu değerlendirilerek işleme şartları genişletilerek KVKK md.6/2 alt bentlerinde şartlar tahdidi olarak sıralanmış ve bu kapsamda KVKK md.6/3 hükmü yürürlükten kaldırılmış,

KVKK'nın yurtdışına aktarımı düzenleyen maddesi, GDPR, mevcut teknoloji ve ticari dinamikleri göz önünde bulundurmadığından aktarım koşullarında alternatif yöntemler artırılmış ve bu kapsamda aktarım yolları genişletilmiş; aktarım yapılacak ülke bazında değil, aktarımın gerçekleşeceği sektörün değerlendirmeye alınması teklif edilmiş, bu kapsamda yöntemlerden biri de kurul tarafından yayımlanan standart sözleşmenin aktarım taraflarınca imzalanması ve kuruma ibrazı yöntemi öngörülmüş,

Standart sözleşmenin süresi içerisinde ibraz edilmemesine yönelik yaptırım veri sorumlusu ile beraber veri işleyene karşı da uygulanacak şekilde düzenlenmiş ve öngörülen bu düzenlemeyle birlikte ilk kez veri işleyene de yaptırım uygulaması da gündeme gelmiş,

İdari yaptırımlar da yeni maddeler kapsamında düzenlenerek Kurul tarafından verilen idari yaptırım kararlarına karşı itirazların sulh ceza hakimlikleri yerine doğrudan idare mahkemelerinde değerlendirilmesi öngörülmüştür.

20 Şubat 2024 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi beklenen paketin kişisel verilere ilişkin maddelerinin kabul edilmesi halinde 01/06/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Paket ile uygulamaya girmesi teklif edilen değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

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