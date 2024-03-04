Uzun süredir beklenen -küçük/sınırlı kapsamlı- KVKK değişikliği teklifi geçen hafta cuma günü 8. Yargı Paketi içerisinde Meclise sunuldu.
Bu değişiklik teklifi:
- Özel nitelikli kişisel veri işleme şartları,
- Yurt dışına kişisel veri aktarım şartları ve
- Kurul kararlarına karşı başvuru yoluna ilişkin önemli değişikliler içeriyor.
Bu değişiklik teklifine ilişkin hazırladığımız infografiğe şu linkten erişebilirsiniz: https://yazicioglulegal.com/yayinlar/kvkk-degisikligine-iliskin-kanun-teklifi---infografik-21.02.2024/83
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