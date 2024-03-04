Uzun süredir beklenen -küçük/sınırlı kapsamlı- KVKK değişikliği teklifi geçen hafta cuma günü 8. Yargı Paketi içerisinde Meclise sunuldu.

Bu değişiklik teklifi:

  • Özel nitelikli kişisel veri işleme şartları,
  • Yurt dışına kişisel veri aktarım şartları ve
  • Kurul kararlarına karşı başvuru yoluna ilişkin önemli değişikliler içeriyor.

Bu değişiklik teklifine ilişkin hazırladığımız infografiğe şu linkten erişebilirsiniz: https://yazicioglulegal.com/yayinlar/kvkk-degisikligine-iliskin-kanun-teklifi---infografik-21.02.2024/83

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