2023 yılı sonunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sitesinde bir dizi yeni Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı yayınlandı. Bu kararlardan bazıları Kurulun daha önceki değerlendirmelerini yansıtırken bazıları yeni ve önemli değerlendirmeler ortaya koyuyor. Önemli gördüğümüz kararların ana fikirlerini sizler için çıkarttık. Gerekli olduğunu düşündüğümüz yerlerde kendi yorumlarımızı da ekledik.

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kanun : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumu

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