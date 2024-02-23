27.12.2023 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ("Kurum") internet sitesinde bir dizi yeni karar yayınlandı. Önemli gördüğümüz kararları özetlediğimiz bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz. Bu kararlardan, geniş katılımlı çevrim içi bir oyunun Türkiye'deki dağıtıcısı ve tek yetkilisi konumundaki veri sorumlusunun oyun kullanıcısı/üyelerine dair veri işleme faaliyetlerinin değerlendirildiği kararı kapsamlı bir değerlendirme içerdiğinden biz de bu kararı özel olarak incelemek istedik ve kararın önemli gördüğümüz noktalarını sizler için derledik.

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kanun : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Çerez Rehberi : Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber

1. Kararın önemli ana fikri ve görüşümüz

Bilindiği gibi zorunlu çerezlerin web sitesinde kullanılması için açık rıza alınmasına gerek yoktur. Dolayısıyla bu tür çerezlerin kullanılmasının hukuki sebebi "açık rıza" değil -duruma göre- "meşru menfaat", "sözleşmenin ifası" vb. olarak kabul edilmektedir.

Kurul zorunlu çerezler kullanılarak yurt dışına kişisel veri aktarıldığında bu aktarım yönünden açık rıza alınması gerektiğini belirtmiştir.

Bu çerçevede, "zorunlu çerezler için yurt dışı aktarıma ilişki açık rıza alınması"nın "hizmetin açık rıza şartına bağlanamaması" ilkesine aykırı yorumlanmayacağı izlenimi doğmaktadır.

Ancak zorunlu çerezlerin, internet sitesinin düzgün ve etkili bir şekilde çalışması için gerekli oldukları göz önünde bulundurulduğunda, ilgili kişilerin bu açık rızayı vermemesi ya da internet sitesi ayarlarından çerezleri engellemesi durumunda internet sitesinin hiç çalışamaması gibi bir sorunla karşılaşılabilir. Bu rızanın zorunlu tutulması belirttiğimiz ilkeye aykırılık teşkil edilebilir. Bu nedenle, zorunlu çerezler yoluyla yurt dışına aktarım meselesi uygulamacılar için hala sorun teşkil etmektedir. Planlanan Kanun değişikliğinde bu tür sorunların dikkate alınarak yıllardır devam eden yurt dışına aktarım meselesine etkili bir çözüm getirilmesi en büyük beklentimizdir.

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