Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum"), T.C. kimlik numarasının işlenmesi faaliyetlerinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında dikkat edilmesi gereken hususları içeren Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber ("Rehber") yayınlamıştır.

Rehber'de, resmî, özgün ve değiştirilemez nitelikte olması ve ilgili kişilerin diğer kişisel verilerine ulaşılması noktasında kolaylık sağlaması sebebiyle veri sorumluları tarafından T.C. kimlik numarasının işlenmesi yolunun sıkça tercih edildiği, ancak bu veri işleme faaliyetlerinin de Kanun'a uygun olması gerektiği belirtilmiştir.

T.C. kimlik numarasının, Kanun'da sınırlı olarak sayılan özel nitelikli kişisel veriler arasında yer almamasına karşın elde edilmesi hâlinde bununla ilişkilendirilmiş olan diğer kişisel verilere de ulaşılabilmesi sebebiyle ilgili kişiler üzerinde önemli olumsuz etkiler doğurabileceği dikkate alındığında genel nitelikli kişisel veriler arasında oldukça önemli bir yere sahip olduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda, kimlik verilerinin işlenmesine ilişkin olarak, Kanun'un ölçülülük ilkesine uyulması için, aşağıdaki kriterlerin kümülatif olarak sağlanması gerektiği belirtilmiştir:

Kişisel veri işleme faaliyetinin ulaşılmak istenen amaca erişmek için elverişli olması (elverişlilik),

Kişisel veri işlemenin ulaşılmak istenen amaç bakımından gerekli olması (gereklilik) ve,

Kişisel veri işlemeyle ulaşılmak istenilen amaç ile işlemenin orantılı olması (orantılılık).

Yukarıdaki bilgiler kapsamında T.C. kimlik numarasının işlenmesinde ilgili kişilerin kişisel verilerinin korunması hakkına daha az müdahale eden yöntemlerin mümkün olup olmadığı gözetilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme sonucunda, eğer kişisel verilere daha az müdahale eden başka bir yöntem varsa bu yöntemlerin tercih edilmesi ve Kanun'a uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi konusunda veri sorumluları tarafından gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Diğer yandan,

Rehber'de genel olarak ilgili mevzuatta T.C. kimlik numarasının işlenmesinin öngörüldüğü durumlar belirtilmiştir. Genellikle, T.C. kimlik numarasının işlenmesi, Kanun'un 5/2 maddesi uyarınca "kanunlarda öngörülme" sebebine dayalı olarak gerçekleştirilebilecektir. Örneğin; mal veya hizmet alışverişi için Vergi Usul Kanunu kapsamında fatura düzenlenmesi için T.C. kimlik numarasının işlenmesi bu kapsamdadır. Rehber'in tam metnine ve T.C. kimlik numaralarının işlenmesine ilişkin mevzuatta öngörülen haller hakkındaki detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/a828de56-b2b2-43bf-b77d-cc05de5b2c84.pdf

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