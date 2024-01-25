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Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6 Temmuz 2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili'ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına ilişkin kriterlerde değişiklik yapmıştır. Karar, 25 Temmuz 2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karar veri sorumlusunun yıllık mali bilanço toplamına dayalı istisna eşiğini Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak 25.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye yükseltmiştir. Buna göre, 25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren, çalışan sayısı 50'nin altında ve yıllık toplam bilançosu 100.000.000 TL'nin altında olan Türkiye'de yerleşik veri sorumluları, ana faaliyetlerinin bir parçası olarak özel nitelikli kişisel veri işlemedikleri sürece VERBİS kaydından istisna tutulacaktır. Daha önceden noterler, dernekler veya avukatlar gibi belirli veri sorumlusu gruplarına tanınan diğer istisnalarda ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yukarıdaki istisna kriterleri yalnızca Türkiye'de yerleşik veri sorumluları için geçerlidir. Türkiye'de toplanan kişisel verileri işleyen yurt dışında yerleşik veri sorumluları herhangi bir istisna olmaksızın VERBİS kaydına tabi olmaya devam etmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 21 Nisan 2022 tarihinde internet sitesinde duyurduğu üzere, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yaptırmayan veri sorumlularına para cezası uygulamaya başlamıştır. Geçtiğimiz yıl Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun uygulama çabaları, özellikle Türkiye'deki veri sahiplerini hedefleyen yurtdışında yerleşik veri sorumlularına yönelik olarak gerçekleşmiştir. VERBİS kayıt yükümlülüğüne uyulmaması, 2023 yılında 119.428 TL ila 5.971.989 TL arasında değişen para cezalarının uygulanmasına neden olabilmektedir. Söz konusu parasal eşikler yıllık uyarlamalara tabidir.

Kayda tabi olmayan veri sorumluları, Türk kişisel veri koruma mevzuatının diğer tüm gerekliliklerine uyma yükümlülüğü altındadır.

Bu bilgilendirme hakkında daha detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Originally published July 2023

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