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Turkey: Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Rekabet Kurumu yeni bir iş birliği ve bilgi paylaşımı protokolü imzaladı

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Rekabet Kurumu, 26 Ekim 2023 tarihinde kendi internet sitelerinde yaptıkları ortak duyuru ile iki kurum arasında yeni bir iş birliği ve bilgi paylaşımı protokolü imzalandığını kamuoyuna duyurmuşlardır. Söz konusu iki kurum arasında daha önceden de 12 Nisan 2019 tarihinde bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Duyuruda büyük veri teknolojileri aracılığıyla kişisel verilerin giderek artan bir şekilde işlenmesinin rekabetin ve kişisel verilerin korunması bakımından önemli endişeler uyandırabileceği ifade edilmiş olup hem rekabet hukuku hem de veri koruma hukuku uygulamasına tesir eden ilişkinin ilgili kurumlar arasındaki iş birliğini kaçınılmaz hale getirdiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda iki kurum tarafından aktif ve etkin bir düzenleyici ortamın sağlanabilmesi amacıyla, yeni protokol kapsamında somut olarak aşağıda sayılan konularda aktif bir iş birliğine yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği açıklanmıştır:

Her iki kurumun da görev alanına giren gelişmekte olan ve hızlı ve etkin müdahale gerektiren alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi;



Özellikle dijital pazarlarda kişisel verilerin ve rekabetin korunması bakımından kullanıcılar nezdinde farkındalığı artırmak ve teşebbüslere ortak mesaj iletmek amacıyla her iki kurumun işbirliğiyle raporlar yayımlanması;



Ortak sunum ve tartışma programları düzenlenmesi;



İlgili kurumların uzmanlık bilgileri ve tecrübelerini birbirleriyle paylaştığı eğitimler düzenlenmesi; ve



İlgili kurumların düzenlediği ve/veya katıldığı ulusal ve/veya uluslararası etkinliklerde ortak konuların istişare edilmesi ve bu etkinliklere destek verilmesi.

Duyuruda protokol ve listelenen çalışmalar ile sektörde etkin rekabetin tesis edilmesi ve tüketicinin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulanmıştır. Uygulamada her iki kurum arasında, özellikle kendi yetkileri altında yürütmekte oldukları inceleme ve soruşturmalar kapsamında daha yakın bir iş birliği kanalı oluşturulması ve detaylı bilgi paylaşımı gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Bu durum, Rekabet Kurumu'nun uzun yıllara dayanan soruşturma deneyiminden faydalanacak olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun soruşturma ve uygulama kabiliyetlerini önemli ölçüde destekleyecektir. Şirketler meydana gelecek artan düzenleyici denetimleri öngörmek ve para cezaları ile durdurma kararlarının önüne geçmek amacıyla, artık her zamankinden daha fazla bir şekilde, veri koruma uyum süreçlerinin ve belgelerinin güncel olduklarından emin olmalıdır.

Bu bilgilendirme hakkında daha detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Originally published 31 October 2023

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