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İş başvurusu yaparken, mağazada dolaşırken, telefonda bankayla konuşurken kısacası günlük hayatımızın her alanında kişisel verilerimizin farkında olmadan paylaşılmasına onay veriyoruz. Katmanlı aydınlatma yükümlülüğü ile verilerimizin anlaşılır şekilde nasıl paylaşıldığını öğrenmek isterseniz yazımıza göz atabilirsiniz.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişinin belirli konularda bilgilendirilmesine aydınlatma yükümlülüğü denir. Aydınlatma yükümlülüğü klasik şekilde yapılabileceği gibi konumuz bağlamında açıklanacak katmanlı şekilde de yapılabilmektedir.

Klasik ve Katmanlı Aydınlatmanın Tanımları

Aydınlatma metninin, veri sorumlusunun görevini yerine getirebilmesi için veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliğini, işleme amacını, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, veri toplamanın yöntemini içermesi gerekir. Tüm bunların yanında ilgili kişinin de yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme gibi hakları vardır. Klasik anlamda kullanılan aydınlatma yükümlülüğü genel olarak bu yönde tanımlanırken klasik aydınlatmanın her zaman yeterli olmadığı görülmüştür.

Katmanlı aydınlatma ise, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişiye kişisel verilerinin elde edildiği konusunda daha açık ve anlaşılır şekilde bilgi sunmayı hedefler. Hukuki dil ve kavramlar sadeleştirilerek ifade edilmeye çalışılır. Böylece kişinin işlenen verilerinin kimlere ve hangi amaçla aktarıldığını daha iyi anlamasına imkan verilir.

Katmanlı Aydınlatmanın Kullanıldığı Alanlar

Herhangi bir alana girmeden önce ya da girilen ilk yerde göze çarpacak şekilde konan işaretler ve bu işaretlerin anlamlarının açıklandığı bir aydınlatma yapılmalıdır. Örneğin girdiğimiz alanlarda bulunan kamera kayıtları örnek verilebilir. Somutlaştırmak gerekirse, her gün girdiğimiz mağaza, market, ofis gibi yerlerde oraya girmeden hemen önce ana kapıya ya da uygun bir alana orada kamera kaydı yapıldığına dair bir işaret bulundurulmalıdır.

Bu işaretin de ilgiliyi, kamera kaydının alınmasındaki amacın ne olduğunu, nerelerde kullanılacağına dair bilgiyi içeren aydınlatma metnine yönlendirmesi gerekir. Nitekim, kamera kaydının yapıldığına dair bilgi içeren bir tablonun herhangi bir yerine aydınlatma metnine yönlendiren bir karekodun konması katmanlı aydınlatmayı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, katmanlı aydınlatma da aydınlatma metninin içerdiği bilgileri içermelidir. Katmanlı aydınlatmanın alınmasındaki hukuki neden ve bu kişisel verilere ait özel bilgilerin metinde yer alması gerekir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.