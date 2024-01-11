6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 18'de “Kabahatler” başlığı altında düzenlenen ve kanuna aykırı sayılan fiiller için öngörülen idari para cezası tutarları güncedendi.
2024 yılına girilmesi ile birlikte idari para cezası tutarları geçtiğimiz yıla göre % 58,46 oranında arttırıldı.
|DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ
|DEĞİŞİKLİK SONRASI
|DAYANAK MADDE
|ALT SINIR
|ÜST SINIR
|ALT SINIR
|ÜST SINIR
|18/a – Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme
|29.852 TL
|597.191 TL
|47.303 TL
|946.308 TL
|18/b – Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi
|89.571 TL
|5.971.989TL
|141.934 TL
|9.463.213TL
|18/c – Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi
|149.285 TL
|5.971.989TL
|236.557 TL
|9.463.213TL
|18/ç-Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi
|119.428 TL
|5.971.989TL
|189.245 TL
|9.463.213TL
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