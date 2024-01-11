6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  madde 18'de “Kabahatler” başlığı altında düzenlenen ve kanuna aykırı sayılan fiiller için öngörülen idari para cezası tutarları güncedendi.

2024 yılına girilmesi ile birlikte idari para cezası tutarları geçtiğimiz yıla göre % 58,46 oranında arttırıldı.

  DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI
DAYANAK MADDE ALT SINIR ÜST SINIR ALT SINIR ÜST SINIR
18/a – Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme 29.852 TL 597.191 TL 47.303 TL 946.308 TL
18/b – Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi 89.571 TL 5.971.989TL 141.934 TL 9.463.213TL
18/c – Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi 149.285 TL 5.971.989TL 236.557 TL 9.463.213TL
18/ç-Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi 119.428 TL 5.971.989TL 189.245 TL 9.463.213TL


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