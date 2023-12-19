- "Bir tasarruf ﬁnansman şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili numaraya reklam içerikli SMS gönderilmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10/02/2022 tarihli ve 2022/107 sayılı Karar Özeti
- "Bir teknoloji şirketi tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılması" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/03/2022 tarihli ve 2022/249 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişiye ait kişisel verileri içeren bir kargo paketinin üçüncü bir şahsın eline geçmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24/03/2022 tarihli ve 2022/277 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişi ile ilgisi bulunmayan bir işletme adına düzenlenmiş e-faturaların, ilgili kişinin e- posta adresine gönderilmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/04/2022 tarih ve 2022/325 sayılı Karar Özeti7
- "İlgili kişinin kişisel verilerinin yer aldığı ihtarnamenin, bordrolama hizmeti sunan veri sorumlusu tarafından başka çalışanlara da gönderilmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/04/2022 tarih ve 2022/328 sayılı Karar Özeti8
- "Veri sorumlusu bünyesinde çalışan bir kişinin iş akdinin sonlandırılması hususunun veri sorumlusuna ait sosyal medya hesabında paylaşılması" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/04/2022 tarihli ve 2022/386 sayılı Karar Özeti
- "Kamu tüzel kişiliğini haiz Birlik tarafından ilgili kişinin kişisel verilerini içeren belgelerin Birliğin vekili tayin edilen avukat ile paylaşılması ve müteakiben söz konusu belgelerin avukat tarafından Baroya aktarılması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/05/2022 tarihli ve 2022/489 sayılı Karar Özeti
- "Veri sorumlusu bir giyim mağazası için katalog modeli olarak çalışan ilgili kişinin fotoğraﬂarının, iş ilişkisinin sona ermesinden sonraki süreçte açık rızası olmaksızın veri sorumlusuna ait internet sitesinde yayınlanmaya devam etmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/05/2022 tarihli ve 2022/491 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişinin kişisel verilerinin hesabının bulunmadığı veri sorumlusu banka tarafından aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmeksizin ve açık rızası alınmaksızın işlenmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/06/2022 tarihli ve 2022/545 sayıl Karar Özeti
- "Özel nitelikli kişisel sağlık verisi niteliğindeki bağımlılık yapıcı madde testinin sonuçlarının ilgili kişilerin açık rızası alınmaksızın veri sorumlusu özel bir sağlık kuruluşu tarafından ilgili kişilerin işyerinde görevli üçüncü bir kişiye ait e-post adresine gönderilmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/06/2022 tarihli ve 2022/594 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişinin ameliyat sırasında çekilen fotoğraﬂarının veri sorumlusu hastanede çalışan bir doktorun sosyal medya hesabında paylaşılması" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29/06/2022 tarihli ve 2022/630 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişinin, çevrimiçi alışveriş hizmeti veren veri sorumlusundan gerçekleştirdiği alışverişine ilişkin kredi kartı ve cep telefonu bilgilerinin kendisine bildirilmesi talebi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/07/2022 tarihli ve 2022/653 sayılı Karar Özeti
- "Tasﬁye edilmiş şirketin yönetim kurulu üyeleri olan ilgili kişilerin kişisel verilerinin, şirket borcu kapsamında kısa mesaj gönderme ve arama suretiyle veri sorumlusu avukat tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/07/2022 tarihli ve 2022/655 sayılı Karar Özeti
- "Veri sorumlusu banka tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin açık rızası alınmaksızın bir sigorta şirketine aktarılması" hakkındaki Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/08/2022 tarihli ve 2022/768 sayılı Karar Özeti
- "Veri sorumlusu bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapan üçüncü kişiye ait sipariş bilgilerinin ilgili kişinin e-posta adresine gönderilmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/08/2022 tarihli ve 2022/774 sayılı Karar Özeti
- "Veri sorumlusu bir pazarlama şirketi tarafından çocuğun kişisel verilerinin velisinin açık rızası alınmaksızın tanıtım amaçlı broşür gönderilmesi suretiyle işlenmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/08/2022 tarihli ve 2022/776 sayılı KararÖzeti
- "Ev eşyası satan veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin telefon numarasının üçüncü bir kişinin borcu için iletişim kurulmak suretiyle işlenmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04/08/2022 tarihli ve 2022/787 sayılı Karar Özeti
- "Bir üniversite hastanesi tarafından ilgili kişinin sağlık verilerinin idari bir davaya esas teşkil etmek üzere talebine binaen davalı kamu kurumuna aktarılması" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04/08/2022 tarihli ve 2022/790 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişinin bir şirket ile iş görüşmesi yaptığı bilgisi ile görüşmenin içeriği hakkındaki muhtelif bilgilerin iş görüşmesi yapılan şirket tarafından halihazırdaki iş yeri ile paylaşılması" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04/08/2022 tarihli ve 2022/798 sayılı Karar Özeti
- "Bir yasal bahis platformu tarafından ilgili kişinin e-posta adresinin işlenerek bir üyesinin kişisel verilerinin üçüncü şahıs konumundaki ilgili kişinin e-posta adresine gönderilmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/09/2022 tarihli ve 2022/853 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişinin internet arama motorlarında yapılan aramalardan elde edilen iş yeri e- postasının açık rızası alınmaksızın veri sorumlusu bir pazarlama şirketi tarafından ticarî elektronik ileti gönderilmesi suretiyle işlenmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/09/2022 tarihli ve 2022/861 sayılı Karar Özeti
- "Bir bankanın müşteri hizmetlerinin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeden ve açık rızasını almadan ilgili kişiyi telefonla aramak suretiyle kişisel verilerini işlemesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/09/2022 tarihli ve 2022/863 sayılı Karar Özet
- "Veri sorumlusu eski işveren tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin yer aldığı adli yazışma bilgilerinin kardeşi ile paylaşılması" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/09/2022 tarihli ve 2022/896 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişinin açık rızası alınmadan pazarlama amacıyla kısa mesaj gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/09/2022 tarihli ve 2022/902 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişinin telefon numarasının hastaneden ayrılan doktor tarafından SMS gönderilmesi suretiyle işlenmesi hakkında" Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 08/09/2022 tarihli ve 2022/923 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişinin e-posta adresine başka abonelere ait e-faturaların gönderilmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 08/09/2022 tarihli ve 2022/925 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki e- posta adresinin reklam amaçlı ileti gönderilmesi suretiyle işlenmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/10/2022 tarihli ve 2022/1072 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişinin kişisel verilerinin iş akdinin feshinden sonra işveren tarafından işlenmeye devam edilmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/10/2022 tarihli ve 2022/1147 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişinin Resmî Gazete'nin internet sayfasından erişilebilen bir ilana ilişkin olarak arama motorunda adı ve soy adı ile yapılan aramada ulaşılan sonuçların indeksten çıkarılması talebi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10/11/2022 tarihli ve 2022/1201 sayılı Karar Özeti
- "İlgili kişinin döviz bürosundaki güvenlik kamerası ile kayıt altına alınmış görüntülerinin haber ajansları ile paylaşılması" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24/11/2022 tarihli ve 2022/1249 sayılı Karar Özeti
- "İcra takibi dolayısıyla veri sorumlusu avukat tarafından borçlunun borç bilgisinin oğlu ile paylaşılması ve kendisi ile borç bilgisi paylaşılan borçlunun oğlunun telefon numarasının bu suretle hukuka aykırı olarak işlenmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/12/2022 tarihli ve 2022/1281 sayılı Karar Özeti
- "Veri sorumlusu bir banka tarafından ilgili kişinin para transferleri ile hesap bilgilerinin üçüncü kişiye ait e-postaya gönderilmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12/01/2023 tarihli ve 2023/67 sayılı Karar Özeti
- "Spor salonu işletmecisi olan veri sorumlusunun, özel nitelikli kişisel veri niteliğini haiz kan grubu verisini ilgili kişinin açık rızasını almaksızın işlemesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2022 tarih ve 2022/1357 sayılı Karar Özeti
- "Bir internet sitesinde yer alan çerezlere ilişkin aydınlatma ve açık rıza metinlerinin sunulmaması" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2022 tarihli ve 2022/1358 sayılı Karar Özeti
- "Bir kargo ﬁrmasının çapraz barkodlama hatası nedeniyle kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşımına sebep olması" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/01/2023 tarihli ve 2023/4 sayılı Kararı
- "İlgili kişinin borç bilgisinin ortağı olduğu şirketin kurumsal numaralarına kısa mesaj olarak gönderilmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/01/2023 tarihli ve 2023/78 sayılı Karar Özeti
- "Veri sorumlusunun çalışanlarına tahsis ettiği kurumsal e-posta adresindeki içerikleri izleme, erişme ve depolama suretiyle kişisel verileri işlemesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/01/2023 tarihli ve 2023/86 sayılı Karar Özeti
- "Bir belediyenin meclis toplantısı videosunun sosyal medya hesabından paylaşılması suretiyle ilgili kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/02/2023 tarih ve 2023/224 sayılı Karar Özeti
- "Bir avukatlık ortaklığı tarafından borçlu ilgili kişiye kısa mesaj gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 22/03/2023 Tarihli ve 2023/437 Sayılı Kararı
- "Tüketici Finansman Kredisiyle Alışveriş İmkânı Sunan Şirket Tarafından İlgili Kişilerden e- Devlet Şifrelerinin Talep Edilmesi" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 22/03/2023 tarihli ve 2023/426 sayılı Karar Özeti
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