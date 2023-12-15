Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı ("Karar") bugün (25 Temmuz 2023 tarihli) Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre VERBİS'e kayıt yükümlülüğü bulunan / istisna kapsamında olan birtakım veri sorumlularının dikkate alması gereken kriterler değişmiştir. Şöyle ki;

Eski Düzenleme: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre & Kurulca öngörülen istisnalar doğrultusunda, Türkiye'de bulunan birtakım veri sorumlularının VERBİS'e kaydolma ve bildirimde bulunma yükümlülükleri bulunmamaktadır. İstisnaya dahil olan bir veri sorumlusu kategorisi ise "yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar" idi.

Yeni Düzenleme: Karar ile Kurul, 25 milyon TL limitini güncellemiş ve 100 milyon TL'ye çıkarmıştır. Dolayısıyla artık yukarıda bahsedilen istisna "yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar" şeklinde uygulanacaktır.

Neden Önemli?

Bu Karar ile veri sorumlusu olarak faaliyet gösteren şirketlerin aşağıdaki eşikleri aşıp aşmadığına göre VERBİS kayıt yükümlüsü olup olmadığı belirlenecektir. Buna göre, aşağıdaki veri sorumlular ının VERBİS ve bununla ilişkili yükümlülükleri gündeme gelmektedir.

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlular ı

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlular ı

Kriterler değerlendirilirken yıllık mali bilançosu için 25 milyon TL'yi esas alan veri sorumlular ının VERBİS'e kaydını gerçekleştirmiş olması fakat (yıllık mali bilanço toplamında tamamlanmış yıl -2022- dikkate alındığından) 2022 yılı mali bilançosunun 100 milyon TL'yi geçmemesi dolayısıyla artık VERBİS yükümlülüğünün söz konusu olmaması mümkündür. Bu durumda VERBİS yükümlülüğü sona ermiş olacak ve kayıt sildirilebilecektir.

Nelere Dikkat Edilmeli?

VERBİS Yükümlüleri: Esasen kişisel veri işlemeye başlamadan önce kayıt yükümlülüğü yerine getirilmelidir. Kayıt yükümlülüğü sonradan doğduğunda ise 30 günlük bir süre bulunmaktadır. Temel itibariyle VERBİS yükümlüsü olan veri sorumlularının kişisel veri işleme envanteri düzenlemesi ve buna uygun olarak saklama ve imha politikası hazırlaması gerekmektedir. Buna ek olarak VERBİS'e bildirilenlerde değişiklik olması durumunda 7 günlük bir güncelleme periyodu tanınmıştır.

VERBİS Yükümlülüğü Sona Erenler: Sicil kaydının silinmesi için Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurulması gerekmektedir. VERBİS üzerinden silme talebi iletildikten sonra ayrıca resmi yazı sürecinin işletilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Son olarak, VERBİS yükümlülüğünün sona ermesi ile envanter ve saklama-imha politikasına ilişkin yükümlülükler de sona ermiş olacaktır.

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