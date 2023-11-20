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Ekim ayında Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından genetik verilerin işlenmesi süreçlerinde kişisel veri güvenliğine dikkat çekmek ve veri sorumlularına yol göstermek için bir rehber yayımlandı.

Kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında ilk defa detaylı şekilde genetik veri tanımı ve genetik veri işleme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususların belirtildiği Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber'in ("Rehber") özetini aşağıda sizler için hazırladık.

Genetik Veri Nedir?

Rehber kapsamında genetik veri: "Canlıya ait genomdan hücre çekirdeğinden ya da mitokondrisinden kodlanan tüm DNA, RNA ve Protein diziliminden elde edilen bilgilerin tamamı ya da bir kısmı" olarak tanımlanmıştır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Olarak Genetik Veri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 6. maddesi kapsamında sınırlı sayıda sayılan ve özel nitelikli veri kategorisi kapsamında olan kişisel verilerden bir tanesi de genetik veridir.

Rehber'de genetik verilerin işlenmesinin yalnızca ilgili kişilerin kendilerini değil, aralarında genetik irtibatı olan akrabalarını, gelecek nesillerini ve hatta ulusal güvenlik ile ekonomiyi de etkileyebileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, genetik veri esasen analiz edilmesi ile anlamlandırılabilir olsa da ham verilerin ve biyolojik örneklerin analiz edilmeden önce de değerli ve anlamlı olduğu ve bir gerçek kişiyi belirlenebilir kılma potansiyeline sahip olduğu da belirtilmiştir. Bu açıdan genetik veri toplayan tüm veri sorumlularının söz konusu biyolojik örneklerin güvenliğini sağlamak konusunda gerekli teknik ve idari tedbirleri alması gerektiği belirtilmiştir.

Genetik Verilerin İşlenmesi

Rehber uyarınca genetik verinin hukuka uygun işlenmesine ilişkin olarak KVKK'da düzenlenen (i) hukuka uygun kişisel veri işleme şartlarının mevcudiyeti ve (ii) genel ilkelere uyulması gerekmektedir.

1. Genetik Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebep Tespiti

Kural Açık rıza olmaksızın özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi yasaktır. Bir genetik verinin temin edilebilmesi için ilgili kişinin açık rızasının varlığı gerekir. Bu açık rızanın (i) belirli konuya ilişkin, (ii) bilgilendirmeye dayalı ve (iii) özgür iradeye dayalı olarak temin edilmesi şarttır. Bu kapsamda: Sadece bir açık rıza metninin okutulup imzalatılması şeklinde rıza alınması yeterli değildir.

Herhangi bir ürün ve/veya hizmetin sunumu ya da ürün veya hizmetten yararlandırılma; ilgili kişinin açık rıza vermesi şartına bağlanmamalıdır. İstisna-1 Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık veya cinsel hayata ilişkin olmayan bir genetik verinin temin edilmesi, kanunlarda öngörülmekte ise ilgili kişinin açık rızası olmaksızın bu genetik verinin işlenmesi mümkündür. İstisna-2 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Bir genetik verinin sağlık verisi olması halinde (ör. kan örneği) belirtilen istisna kapsamındaki şartların varlığı halinde açık rıza gerekmeksizin işlenmesi de mümkündür.

2. Genetik Verilerin İşlenmesinde Genel İlkelere Uygunluk

İlke-1 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Ölçülülük ilkesi ile uyumlu olarak işleme faaliyeti yürütülmelidir. İlke-2 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme Mevcutta olmayan yahut gelecekte meydana gelmesi muhtemel olan amaçlar doğrultusunda genetik veri işlenmemelidir. İlke-3 İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma Genetik veri işleme amacı için elverişli miktar ve türde genetik veri elde edilmesi gerekmekte olup bunu aşan bir veri işleme faaliyeti yürütülmemelidir;

Kullanılan araçlar/yöntemler bakımından daha az müdahaleci olan yöntem (ör. biyopsi yerine kan örneği alınması) tercih edilmelidir. İlke-4 Gerekli olan süre kadar muhafaza edilme İşlenen genetik veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenme amacı için gereken süre kadar muhafaza edilmeli;

Gereklilik ortadan kalktıktan sonra veriler gecikmeksizin imha edilmelidir.

Genetik Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

Genetik verilerin yurt dışına aktarımı söz konusu olması halinde bu faaliyetin KVKK'ya uygun şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, (i) ilgili kişiden açık rıza alınması veya (ii) Kurum'a taahhütname sunulması gerekmektedir.

Ayrıca Rehber'de Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği kapsamında yurt dışına örnek gönderiminin Sağlık Bakanlığı izni ile yapılabildiğine de değinilmiştir.

Genetik Verilerin İşlenmesi Sürecinde Veri Sorumlusu & Veri İşleyen

Rehber kapsamında, aşağıdaki ile sınırlı olmamakla birlikte örnek olarak, genetik veri işleme süreçlerinde veri sorumlusu ve veri işleyen olarak aşağıdakilere yer vermiştir:

Veri Sorumlusu : Genetik hastalıkları değerlendirme merkezlerinin bağlı bulunduğu hastane

: Genetik hastalıkları değerlendirme merkezlerinin bağlı bulunduğu hastane Veri İşleyen: Genetik verilerin tutulduğu bulut sistemler

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Aydınlatma Yükümlülüğü : Genetik verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu tarafından ilgili kişilere KVKK'ya uygun şekilde aydınlatma yapılması şarttır. Söz konusu aydınlatma kapsamında ilgili kişinin genetik veri işleme faaliyetini ve sonuçlarını, genetik verinin işlenmesinin sadece ilgili kişinin değil diğer aile fertlerinin de verisine erişimi sağlayabileceğini net bir şekilde anlaması sağlanmalıdır.

: Genetik verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu tarafından ilgili kişilere KVKK'ya uygun şekilde aydınlatma yapılması şarttır. Söz konusu aydınlatma kapsamında ilgili kişinin genetik veri işleme faaliyetini ve sonuçlarını, genetik verinin işlenmesinin sadece ilgili kişinin değil diğer aile fertlerinin de verisine erişimi sağlayabileceğini net bir şekilde anlaması sağlanmalıdır. VERBİS Kayıt Yükümlülüğü : Ana faaliyet olarak özel nitelikli kişisel veri işleyen veri sorumlularının herhangi bir istisna olmaksızın veri sorumluları siciline kayıt olması zorunludur.

: Ana faaliyet olarak özel nitelikli kişisel veri işleyen veri sorumlularının herhangi bir istisna olmaksızın veri sorumluları siciline kayıt olması zorunludur. Veri Güvenliği Yükümlüğü: Genetik veri işlenmesi sürecinde veri sorumlusu tarafından veri güvenliği için yeterli teknik ve idari tedbirler uygulamaya alınmalıdır. Rehber'de belirtilen tedbirlerden bazılarını aşağıda derledik

Dikkat: Aydınlatılmış Onam Açık Rıza Değildir!

Rehber'de Hasta Hakları Yönetmeliği uyarınca düzenlenen "bilgilendirme" kavramının KVKK kapsamındaki aydınlatma'dan farklı olduğu ve hastalardan temin edilen "aydınlatılmış onam"ın, KVKK kapsamındaki "açık rıza"dan farklı bir işlem olduğu, birbirlerinden ayrık olarak ilgili kişi (hastaya) sunulması gerektiği belirtilmiştir.

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