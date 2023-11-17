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Turkey: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Ile Rekabet Kurumu Arasında İş Birliği Ve Bilgi Paylaşımı Protokolü Imzalandı

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Rekabet Kurumu Arasında İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü imzalandığına dair Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde duyuru yayınlandı.

Bu duyuruda veriye dayalı teknolojilerin gelişmesinin rekabet hukuku ve veri koruma hukukuna etkileri nedeniyle iki kurum arasında işbirliği yapılmasının kaçınılmaz olduğu vurgulanarak Protokol kapsamında aşağıdaki konularda anlaşmaya varıldığı belirtildi:

İki otoritenin görev alanına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek,

Kullanıcıların farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve her iki hukukun da alanına giren konularda raporlar yayınlamak,

Ortak sunum çalışması yapmak ve tartışma programları düzenlemek,

Eğitimler düzenlemek,

Ulusal ve/veya uluslararası etkinliklerde ortak konuları gündeme getirmek, tartışmak ve bu konularda destek çalışmaları yürütmek.

Duyurunun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz: https://lnkd.in/dk33cVzW

Originally published 27 Ekim 2023.

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