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Rekabet Kurumu, büyük veri teknolojileri ile kişisel verilerin işlenmesi konusundaki endişelere yönelik olarak ortaya çıkan ve hem kişisel verilerin gizliliği hem de rekabetin korunması konularında endişe yaratabilen konularda koordinasyon ve işbirliği gerçekleştirmek amacıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile “İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü”nü imzalamıştır. Buna göre, söz konusu Protokol ile her iki otorite tarafından;

Her iki otoritenin de görev alanına giren, gelişmekte olan ve hızlı müdahale edilmesi gereken alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi,

Özellikle dijital pazarlarda kullanıcı farkındalığını artırarak kişisel veri ve rekabet korumasına yönelik mesajlar içeren raporlar yayımlanması,

Ortak sunumlar ve tartışma programları düzenlenerek eğitim ve bilgi paylaşımının teşvik edilmesi,

Uzmanlık bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı eğitimler düzenlenmesi,

Ulusal ve uluslararası etkinliklerin karşılıklı olarak desteklenerek bu etkinliklerdeki ortak konuların istişare edilmesi

gibi aktif işbirliği sağlanması amacına yönelik çalışmalar yapılması öngörülmüştür. Böylece, söz konusu Protokol ile, sektörde etkin rekabetin tesis edilmesi ve tüketicilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

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