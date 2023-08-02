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Temmuz 2023 – Bugün (25 Temmuz 2023), Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararı ile Veri Sorumluları Sicili'ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünü etkileyen bir değişiklik yapıldı.

Değişiklik ile birlikte VERBIS kayıt yükümlülüğüne dair istisna olan “yıllık mali bilanço toplamı” kriteri değiştirilerek 25 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltilmiştir.

Bu doğrultuda güncel durumda aşağıda belirtilen veri sorumluları VERBİS'e kaydolmakla yükümlüdür:

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok; veya

Yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL'den ç ok olan veri sorumluları;

ok olan veri sorumluları; Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları;

Yurtdışında yerleşik veri sorumluları;

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları.

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