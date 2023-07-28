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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ("Dijital Ofis") 67 sayfalık Chatbot Uygulamaları ve ChatGPT Örneği" başlıklı rapor ("Rapor") yayımlanmıştır.

Raporda chatbot uygulamalarının tanımına, sınıflandırılmasına, kullanım amaçlarına ve müşteriler için sağladıkları faydalara yer verilirken aynı zamanda bu uygulamalara yönelik potansiyel saldırı risklerine, güvenlik, gizlilik ve veri koruma hususlarına ilişkin tehditlere de değinilmiştir.

Dijital Ofis, Raporda chatbotu Türkçe sohbet robotları olarak Türkçeleştirmiş ve konuşma arayüzleri aracılığıyla etkileşimde bulunan ve birtakım görevleri otomatik olarak sonuçlandıran algoritma temelli yazılımlar olarak tanımlamıştır.

Chatbotlar kullandıkları yapay zekâ algoritmaları sayesinde kullanıcıların sordukları soruları analiz ederek karşılığında mantıklı bir cevap üretmektedirler. Bununla birlikte sağlık, finans, eğitim, pazarlama, eğlence ve internet siteleri gibi farklı alanlarda sıklıkla ve özellikle pazarlama ve müşteri ilişkileri açısından kullanımları her geçen gün artmakta ve bu sayede geniş müşteri kitlelerine ulaşmaları çok daha kolay hale gelmektedir.

Chatbotları mercek altına alan Raporda aynı zamanda chatbotlara yönelik potansiyel saldırı risklerine ve güvenlik, gizlilik ile veri koruma hususuna ilişkin tehditlere yer verilmiştir. Güvenlik tehditlerinin başlıcaları sahte e-posta, onaysız değişiklik, reddetme, bilgi ifşası, hizmet reddi ve ayrıcalıkların kaldırılması olarak belirtilmiştir. Güvenlik tehditlerinin ise güvenilirlik, bütünlük, reddedilemezlik, gizlilik, kullanılabilirlik ve yetkilendirme gibi özellikleri bünyesinde bulunduran kimlik doğrulama, yetkilendirme, uçtan uca şifreleme, kendi kendini imha eden mesajlar, kullanıcı iletişim verileri ve arka uç tarafı gibi mekanizmalarla azaltılabileceği öngörülmüştür. Anılan mekanizmalardan kimlik doğrulama, kullanıcının telefonunu ya da bilgisayarını kaybettiği veya kilitsiz bıraktığı durumlarda kullanıcıların verilerini ve cihazlarını olası siber saldırılara karşı korumaktadır. Uçtan Uca Şifreleme mekanizması ise yalnızca iletişim kuran tarafların mesajları okuyabildiği bir iletişim sistemidir. Rapor'da bu mekanizmalar sayesinde chatbotların olası risklerinin önlenebileceği ve elde edilebilecek faydanın maksimize edilebileceği soncuna varılmıştır.

Turkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan "Chatbot Uygulamaları ve ChatGPT Örneği" başlıklı ve chatbot uygulamalarına ilişkin detaylı bir değerlendirme sunan, avantajlarına ve dezavantajlarına yer veren raporun tamamına bu linkten ulaşmanız mümkündür.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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