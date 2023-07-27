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Bilindiği gibi Türkiye'de yerleşik ve ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olmayan veri sorumluları için yıllık mali bilanço toplamlarına ve yıllık çalışan sayılarına göre VERBİS'e kayıt için bir istisna uygulanmaktaydı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararıyla istisna şartlarından "yıllık mali bilanço toplamı" şartını değiştirdi.

Eski ve yeni istisna şartları aşağıdadır:

Yıllık çalışan sayısı (değişiklik yok) Yıllık mali bilanço toplamı Eski istisna 50'den az (ve) 25 milyon TL'den az Yeni istisna 50'den az (ve) 100 milyon TL'den az

Bu istisnanın Türkiye'de yerleşik veri sorumluları için geçerli olduğunu, yurt dışında yerleşik veri sorumluları için bu istisnanın geçerli olmadığını hatırlatmak isteriz.

Karar/Decision: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230725-5.pdf

Duyuru/Announcement: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7646/Kamuoyu-Duyurusu-Veri- Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Istisna-Kriterinde-Degisiklik-Yapilmasi- Hakkinda-

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