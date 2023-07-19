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Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), Bundeskartellamt'ın kararına karşı Meta tarafından açılan davada Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından, ulusal rekabet otoritelerinin bir veri işleme faaliyetinin GDPR'a uygunluğunu denetleyip denetleyemeyeceği ve GDPR'ın belirli hükümlerinin Meta'nın işleme faaliyetleri hakkında uygulanmasına ilişkin yöneltilen sorular hakkında karar vermiştir.

Bilindiği üzere Bundeskartellamt, Meta tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin GDPR'a uygun olmaması nedeniyle, Meta Platforms Ireland'ın Almanya'daki çevrimiçi sosyal ağlar pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığına karar vermiştir. Bu nedenle otorite bilhassa Almanya'da ikamet eden özel kullanıcılar için düzenlenen genel şartlarda Facebook kullanımının, Facebook dışı verilerinin işlenmesine onay verilmesine bağlanmasını ve bu verilerin rızaları olmaksızın işlenmesini yasaklamıştır.

Yöneltilen sorular üzerine verdiği kararda hakim durumun kötüye kullanılması değerlendirmeleri bağlamında ABAD tarafından;

İlgili Üye Devlet rekabet otoritesinin söz konusu teşebbüsün davranışının GDPR gibi rekabet hukuku dışındaki düzenlemelere uygun olup olmadığını da incelemesinin gerekli olabileceği,

Ulusal rekabet otoritesinin GDPR'ın ihlal edildiğini tespit etmiş olduğu durumlarda, rekabet otoritesi kararınınilgili idari otorite kararlarının yerini alamayacağı,

GDPR'a uygunluğun değerlendirilmesinin tek amacının, yalnızca hakim durumun kötüye kullanıldığını tespit etmek ve rekabet hukukundan kaynaklanan yasal bir temele dayanarak bu kötüye kullanımına son vermek için tedbirler uygulamak olabileceği,

GDPR'ın tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, ulusal rekabet otoritelerinin GDPR'ın uygulanmasını izleyen otoritelere danışması ve onlarla işbirliği yapması gerektiği ve özellikle ulusal rekabet otoritesinin bir teşebbüsün davranışının GDPR'a uygun olup olmadığını incelemenin gerekli olduğu görüşünü benimsemesi halinde, söz konusu davranışın veya benzer bir davranışın halihazırda yetkili bağımsız idari otorite veya Mahkeme tarafından bir karara konu edilip edilmediğini tespit etmesi gerektiği, eğer durum böyleyse, rekabet hukukunun uygulanması açısından kendi sonuçlarını çıkarmakta özgür olsa da, bu karardan ayrılamayacağı,

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