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Turkey: Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurulu'nun Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul Ve Esasları Düzenleyen Kararı Yayımlandı

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Temmuz 2020'de 5651 Sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle Sosyal Ağ Sağlayıcı tanımı eklenmiş olup; daha sonra Ekim 2022'de yapılan değişiklikle Sosyal Ağ Sağlayıcı Usul ve Esaslarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ("BTK") tarafından belirleneceği düzenlenmişti.

Bu kapsamda BTK 2 Ekim 2020 tarihinde bir karar ("2020 tarihli Karar") yayınlamış idi; 2020 tarihli Karara ilişkin detaylı bilgiye internet sitemizde 9 Ekim 2020 tarih ve 95 sayılı MA | Gazette'de paylaşmış olduğumuz yazımızdan ulaşabilirsiniz.

2020 tarihli Karar'a ek olarak BTK, 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete'de 28 Mart 2023 tarih ve 2023/DK-ID/119 sayılı yeni bir karar ("Karar") yayımlamıştır. Sosyal Ağ Sağlayıcılara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karar'da düzenlenen belli başlı unsurlar şu şekilde özetlenebilir;

Sosyal Ağ Sağlayıcıların Türkiye'den işledikleri verileri Türkiye'de tutması zorunlu hale getirilmiştir; BTK, data lokalizasyonu şartına uyulmaması durumunda, Sosyal Ağ Sağlayıcıların bir önceki yıl dünya cirosunun %3'ü üzerinden idari para cezaya hükmedebilecektir.

Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemekle yükümlüdür. Temsilcinin gerçek kişi olması durumunda Türkiye'de mukim ve Türk vatandaşı olması gerektiği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak tüzel kişilerin temsilci olarak belirlenmesi halinde, tüzel kişinin Türkiye'de kurulmuş ve Türk mevzuatına göre tüzel kişilik kazanmış olması zorunludur.

Türkiye'den günlük erişimi on milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının ise temsilcisinin tüzel kişi olması hâlinde; temsilcinin, sermaye şirketi şeklinde kurulan şube olmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Maddenin devam fıkralarında, şubenin taşıması gereken koşullar yer almaktadır.

Temsilcinin kimlik, unvan ve iletişim bilgilerinin ve bunlara dayanak belgelerin BTK'ye gönderilmesi gerekmektedir. Bu bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda, değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler derhal ve en geç 72 saat içinde BTK'ye bildirilecektir. 2020 tarihli Karar'da 24 saat olarak düzenlenen bu süre, Karar ile değiştirilmiştir.

Karar'da raporlama yükümlülüklerine ilişkin 10. maddesinde başta raporlama periyoduna, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına, kişilerden gelen başvurulara, özdenetim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere, reklam politikalarına ve çeşitli tedbirlere ilişkin bilgiler olmak üzere raporun kapsamı hakkında detaylı düzenlemeler yer almaktadır. Düzenli raporlama yükümlülüğüne ek olarak, Madde 18 uyarınca, BTK, sosyal ağ sağlayıcının 5651 Sayılı Kanun'a uyumuna ilişkin olarak sosyal ağ sağlayıcıdan her türlü açıklamayı talep edebilecektir. Bu açıklamaların kapsamına kurumsal yapı, bilişim sistemleri, algoritmalar, veri işleme mekanizmaları ve ticari tutumlar da dahildir. BTK tarafından talep edilmesi halinde, bu bilgi ve belgeler en geç üç ay içinde sunulmalıdır.

Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıların reklam kütüphanesi oluşturması yükümlülüğü düzenlenmiştir.

Karar'da yeni bir düzenlemeye konu olan diğer bir husus çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasıdır. Madde 14 uyarınca sosyal ağ sağlayıcı çocuk olduğu anlaşılabilen kullanıcılara sözleşme, kullanıcı ayarları ve veri politikaları gibi hususların çocuk tarafından anlaşılabilir şekilde sunulması gerekmektedir. Ek olarak, çocuğa ait kişisel verilerin korunmasında yüksek düzeyde gizlilik ayarları ile asgari düzeyde veri işlenmesinin sağlanması gerekliliği de düzenlenmiştir. İşbu yükümlülüğe uyulmaması halinde, Sosyal Ağ Sağlayıcıların bir önceki yıl dünya cirosunun %3'ü üzerinden idari para cezaya hükmedebilecektir.

Kurul Kararı'nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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