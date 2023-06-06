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Karara Konu Olayın Özeti

İlgili kişinin bir ilçe belediyesinin sosyal medya hesabından paylaşılan olağan meclis toplantısı videosunda kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlendiği, bahse konu toplantıda belediye başkanı tarafından özel hayatına, kişisel verilerine ve bazı dava dosyaları ile ilgili adli işlemlere ilişkin bilgileri içeren bir konuşma gerçekleştirildiği, bu çerçevede kişisel verilerinin ihlal edilmesine ilişkin olarak belediyeye başvuruda bulunulduğu ve ancak belediye tarafından KVKK kapsamında herhangi bir hak ihlaline rastlanmadığı yönündeki iddialarını içerir şikayet dilekçesi üzerine başlatılan inceleme çerçevesinde Kurul tarafından veri sorumlusunun savunması istenmiştir.

Veri sorumlusunun savunması kapsamında (i) ilgili kişinin önceki yıllarda belediye meclis üyesi olarak görev yaptığı ve meclis üyeliği görevi çerçevesinde ilgili kişinin kişisel verilerinin yerel seçimleri müteakiben ilçe seçim kurulu tarafından belediyeye iletilen asil ve yedek meclis üyelerinin isim listesi çerçevesinde işlenmeye başlandığı, (ii) ilçe seçim kurulundan gelen verilerin yanı sıra mevzuat gereği belediye meclis üyesinin göreve başlayabilmesi için başta kimlik (ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve kimlik fotokopisi) ile iletişim ve özlük (mal bildirim formu), mesleki deneyim (meslek bilgileri), finans (banka hesap bilgileri) ve görsel ve işitsel kayıt (fotoğraf, imza ve paraf örneği, mazbata fotokopisi, belediye başkan ve meclis üyeleri bilgi formu) kategorilerinde yer alan verilerinin ilgili kişinin kendisinden temin edildiği, (iii) ilgili kişi hakkında belediye başkanı tarafından meclis toplantısında zikredilen dava dosyalarının belediye başkanının görevleri ile doğrudan ilgili olduğu ve hukuki çerçevede işlendiği, (iv) toplantı sırasında belediye başkanı tarafından zikredilen cümlelerde mümkün olduğunca belli bir kişiyi işaret etmemek için özen gösterildiği ve başkan tarafından isim belirtilmeden zikredilen cümlelerin ilgili kişinin kişilik hakları ile özel hayatının gizliliğini korumaya yönelik olduğu, (v) şikayete konu meclis toplantısının çevrim içi ortamlardaki paylaşımının Kurul tarafından yürütülen inceleme sona erene kadar, iyi niyetin bir göstergesi olarak geçici olarak kaldırıldığı, (vi) Kurum'a sunulan aydınlatma metninde de görüleceği üzere belediye meclis toplantılarında ses ve görüntü kaydının alındığı, bu verilerin ulusal ve yerel yayın organlarında yayımlandığına dair bilgi verildiği ve bu konuda bilgilendirmenin belediye meclis salonu girişinde herkese duyurulduğu, (vii) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun (“Belediye Kanunu”) 20. maddesinin (6) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde “Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.” hükmünün yer aldığı ve bu hüküm doğrultusunda belediyesi meclisinin kararı ile meclis toplantılarının kayıt altına alınmasına karar verildiği, (viii) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesinin (9) numaralı fıkrasında “Meclis toplantıları halka açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.” ifadesine yer verildiği ve (viii) belediyenin meclis toplantısını kayıt altına alması ve çeşitli araçlarla halk ile paylaşmasının bir hukuki yükümlülük gereği olduğu ve katılımcıların bu konuda açık rızasına ihtiyaç duyulmadığının düşünüldüğü ifadelerine yer verilmiştir.

Kurul Kararı ve Yaptırımı

Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme kapsamında (i) belediye meclis toplantısında ilgili kişinin adına yer verilmesi ve öncesinde sıklıkla “eski meclis üyesi arkadaşımız” ifadesi ile anılması dolayısıyla ilgili kişiyi belirlenebilir kılan nitelikte bir bilgi paylaşımının söz konusu olduğu ve bu anlamda meclis toplantısının kaydedilmesi işlemi ile birlikte belediye başkanlığı tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulduğunun anlaşıldığı, (ii) ilgili kişinin belediye başkanı tarafından ifade edilen dava sürecine ilişkin ifadelerinin gerçek dışı olduğu yönünde bir iddiasının bulunmadığı esas alındığında, veri sorumlusu tarafından Kurum'a iletilen evraklardan da dava sürecine ilişkin ifadelerin gerçeği yansıttığı kanaatine varıldığı, (iii) ilgili kişinin önceden meclis üyeliği yaptığı ve ilgili kişinin bilgilerinin meclis toplantısında gündem olmasının meclis üyelerinin belediye ile doğrudan veya dolaylı şekilde iş ilişkisine giremeyeceği kuralının ihlal edildiği iddiası ile mahkeme süreci kapsamında gündeme geldiği dikkate alındığında, kamuoyunun konuya ilişkin bilgilendirilmesinde ilgi ve yararının mevcut olduğunun anlaşıldığı, (iv) Belediye Kanunu'nun ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine atıf ile birlikte, şikayete konu meclis toplantısının kapalı oturum olarak yapılması yönünde herhangi bir meclis kararının da mevcut olmadığının anlaşıldığı ve (v) bu çerçevede belediye meclisi toplantısında ilgili kişinin kişisel verilerinin yer aldığı ilgili video kaydının sosyal medya platformu üzerinde yayımlanması yönündeki veri işleme faaliyetinin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hükmü kapsamında olduğu değerlendirmelerinde bulunulmuştur.

Söz konusu değerlendirmeler ışığında;

ilgili kişinin belediyesi meclis toplantısında kişisel verilerinin KVKK'ya aykırı olarak paylaşıldığı ve ilgili video kaydının sosyal medya platformu üzerinde yayımlandığı iddialarının incelenmesi neticesinde söz konusu veri işleme faaliyetinin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hükmü kapsamında olduğu değerlendirildiğinden veri sorumlusu belediye başkanlığı hakkında KVKK kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına

karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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