Karara Konu Olayin Özeti

Ilgili kisinin bir oyun platformunun internet sayfasina giris yapildiginda çerez isleme süreçleriyle ilgili kullanicilara aydinlatma yapilmadigi ve zorunlu olmayan çerezler için açik riza alinmadigi, siteye üye olan kullanicilardan kimlik ve iletisim bilgilerinin talep edildigi ancak aydinlatma ve açik riza metinlerinin sunulmadigi ve ilgili sirkete basvuru yapilmakla birlikte yeterli bir cevap alinamadigi yönündeki iddialarini içerir sikayet dilekçesi üzerine baslatilan inceleme çerçevesinde Kurul tarafindan veri sorumlusunun savunmasi istenmistir

Veri sorumlusunun savunmasi kapsaminda (i) söz konusu internet sitesinin sirkete ait oldugu ancak Türkiye'deki operasyonlarindan baska bir sirketin sorumlu oldugu, (ii) aydinlatma metnine sitede paylasilan link araciligi ile ulasilabildigi ve bu metinde kisisel verilerin hangi amaçlarla islendigine dair kapsamli bir açiklama sunuldugu, (iii) sitede saticilar için satis yapma ön sarti olan telefon ve kimlik onay zorunlulugu oldugu, bu bilgilerin saticilarin kendi kabulleri ile siteye girildigi ve yalnizca satis esnasinda olusan komisyon sözlesmesi sebebiyle alindigi ve alinan bilgilerin yalnizca sözlesme kapsaminda dogacak hukuki sorumluluk kaynakli olarak talep edildigi ve saticilar tarafindan siteye iletildigi, (iv) ilgili kisinin site üzerinde bir sanal hesap satim islemi gerçeklestirmesi neticesinde komisyon sözlesmesinden dogan sorumlulugun yani sira alicinin satis sonrasi ugrayabilecegi zararlardan dogacak rücu hakkindan dolayi muhtemel hukuki sorumluluga karsi bu verilerin islenmesinin veri sorumlusu açisindan zaruri oldugu ve (v) bu kapsamda internet sitesinde islenen kisisel verilerin "bir sözlesmenin kurulmasi veya ifasiyla dogrudan dogruya ilgili olmasi kaydiyla, sözlesmenin taraflarina ait kisisel verilerin islenmesinin gerekli olmasi" ile "veri sorumlusunun hukuki yükümlülügünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasi" sartlarina dayanilarak islendigi ifadelerine yer verilmistir.

Kurul Karari ve Yaptirimi

Kurul tarafindan gerçeklestirilen inceleme kapsaminda (i) sitenin ziyaret edilerek çok sayida çerezin mevcut oldugunun görüldügü, bu çerçevede herhangi bir aydinlatma yapilmadigi ve zorunlu olmayan ve kullanici hareketlerini reklam veya istatistik gibi amaçlar için takip eden çerezler için veri sorumlusu tarafindan açik riza alma yoluna gidilmediginin tespit edildigi, (ii) veri sorumlusunun bahse konu internet sayfasinda islemekte oldugu çerez verilerine yönelik olarak kullanicilarin siteye ilk ziyareti sirasinda KVKK'nin 10. maddesi uyarinca aydinlatma yükümlülügünü yerine getirmesi gerektigi, sitede yer alan üyelik formu sayfasina "KVKK Aydinlatma Metni" eklendigi ve köprü baglantisi ile site ziyaretçilerine sunuldugu ve ancak metnin KVKK'da ve Aydinlatma Tebligi'nde yer alan zorunlu unsurlari tasimadigi ve (iii) kullanici verilerinin yurt disina aktarildiginin tespit edildigi degerlendirmelerinde bulunulmustur

Söz konusu degerlendirmeler isiginda;

eri sorumlusu tarafindan internet sayfasinda herhangi bir isleme sartina dayanmadan reklam ve pazarlama amaci gibi zorunlu olmayan çerezler vasitasiyla kisisel veri islendigi ve bu durumun ise KVKK'nin 12. maddesinin (1) numarali fikrasinda yer alan yükümlülüklere aykirilik teskil ettigi dikkate alindiginda, veri sorumlusu hakkinda 300.000 TL idari para cezasi uygulanmasina,

itede çerezlerle islenen kisisel veriler bakimindan KVKK'nin 10. maddesi ile Aydinlatma Tebligi'nin ilgili hükümlerine uygun biçimde ilgili kisilere yönelik aydinlatma yükümlülügünün yerine getirilmesi ve sonucundan Kurul'a bilgi verilmesi yönünde veri sorumlusunun talimatlandirilmasina ve

kullanicilara sunulan kayit formunun doldurulmasi sirasinda islenen kisisel verilerle ilgili olarak sitede aydinlatma metninin sunulmakta oldugu anlasilmis olmakla birlikte, söz konusu aydinlatma metninde tespit edilen eksikliklerin KVKK'nin 10. maddesi ile Aydinlatma Tebligi'nin ilgili hükümlerine uygun biçimde düzenlenerek sonucundan Kurul'a bilgi vermesi yönünde veri sorumlusunun talimatlandirilmasina

karar verilmistir.

Söz konusu kararin tam metnine buradan ulasabilirsiniz.

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