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Karara Konu Olayın Özeti

Oğlu ile birlikte ilgili kişi konumundaki borçlunun hakkında başlatılan icra takibi ile ilgili olarak oğluna ait telefon numarasının veri sorumlusu avukat tarafından defalarca aranarak borca ilişkin bilgi verildiği, hukuki işlem ve finansal bilgilerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişi konumundaki oğlu paylaşıldığı, kendisi ile borç bilgisi paylaşılan oğlunun telefon numarasının hukuka aykırı olarak elde edildiği ve kullanıldığı ve konu ile ilgili olarak veri sorumlusu avukata yaptıkları başvurunun tebellüğ edilmesine rağmen cevaplandırılmadığı yönündeki iddialarını içerir şikayet dilekçesi üzerine başlatılan inceleme çerçevesinde Kurul tarafından veri sorumlusunun savunması istenmiştir.

Veri sorumlusunun savunması kapsamında (i) keşidecisinin borçlu baba olduğu bono sebebiyle hakkında başlatılan ve kesinleşen icra takibi neticesinde borçlunun adreslerindeki menkul ve gayrimenkulleri ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ve haczedilecek taşınır malların muhafaza altına alınması talebiyle icra müdürlüğüne başvurulduğu ve bu talebin kabul edildiği, (ii) haciz ve muhafaza işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına haciz mahalli olan adrese gidilerek burada hazır bulunan borçlu ile oğluna haciz memuru tarafından geliş sebebinin mahalde anlatıldığı ve bu hususun haciz tutanakları ile de sabit olduğu, (iii) söz konusu işlemler sürerken borçlunun haciz mahallini terk ettiği, sonrasında haciz mahallinde bulunan borçlunun oğlu tarafından “Ben borçlu şirketin yetkilisiyim, borçlu benim misafirim olarak geldi, borçlunun şirketle alakası yoktur, haczedilen mallar şirkete aittir.” demek suretiyle istihkak iddiasında bulunduğu ve haczedilen malların yediemin sıfatıyla kendisine bırakıldığı ve haciz tutanağının imzalandığı, (iv) bu suretle borçlunun oğlunun kişisel verilerinin haciz işleminin gerçekleştirildiği tarihte icra memuru tarafından işlendiği, iddia edilenin aksine borçlunun borcu hakkın-da oğluna bilgi verilmediği ve iki tarafın da halihazırda konudan haberdar oldukları ve (v) ilgili kişilerin veri sorumlusuna usulüne uygun başvuruda bulunmadıkları, borçlunun başvurusunda yer alan vekaletnamede kişisel verilerin korunması çerçevesinde veri sorumlusuna başvurulabilmesi için gerekli açık rızayı içeren özel bir hükmün bulunmadığı ve borçlunun oğlunun başvurusunun ise başvuruda bulunan vekil ile vekaletnamede yer alan vekilin farklı olması nedeniyle usulsüz olduğu ifadelerine yer verilmiştir.

Kurul Kararı ve Yaptırımı

Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme kapsamında (i) veri sorumlusu tarafından borçlunun oğluna yöneltilen arama kayıtları incelendiğinde ise ilgili aramaların haciz işleminin gerçekleştirildiği tarihten sonraki bir tarihte yapıldığı, dolayısıyla borçlunun ilgili kişi konumundaki oğlunun babasına ait borç bilgisini ilk defa bu aramalar ile öğrenmesinin mümkün olmadığı, bu aramalardan önce tanzim edilmiş olan haciz tutanağında kendi imzası bulunduğundan şikayet konusu olan kişisel verinin alenileştiği ve aleni verinin ise alenileştirildiği kişiler bakımından gizliliğinin düşünülemeyeceği, (ii) borçlunun oğlunun haciz tutanağını imzalamakla haciz işleminin bir tarafı haline geldiği, birtakım hacizli mallar bakımından yediemin olarak tayin edildiği ve birtakım mallar bakımından ise istihkak iddiasında bulunduğu dikkate alındığında, borçlunun oğlunun kişisel verisi niteliğindeki şahsi cep telefonu numarası bilgisinin veri sorumlusu tarafından “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartına dayanılarak söz konusu amaçla sınırlı ve kısıtlı olmak üzere açık rıza gerekmeksizin işlenebileceği, (iii) borçlunun oğlunun cep telefonu numarasının veri sorumlusu tarafından hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğine ilişkin Kurum'a herhangi bir belge iletilmediği, Kurum'un incelemesi esnasında da böyle bir tespitte bulunulamadığı ve borçlunun oğlunun kişisel verisi niteliğindeki şahsi cep telefonu numarasının aradaki hukuki ihtilafa ilişkin hususlarla sınırlı olmak üzere işlenmesinin hukuka aykırı olmadığı ve (iv) borçlunun oğlu adına vekaleten başvuruda bulunan vekil ile vekaletnamede yer alan vekilin farklı kişiler olması ve söz konusu vekiller arasında düzenlenen bir yetki belgesinin de veri sorumlusuna ya da Kurum'a ibraz edilmemiş olması nedenleriyle, borçlunun oğlunun ilgili kişi başvurusunun yanıtlanmamasının hukuka aykırılık teşkil etmediği ve fakat ilgili kişinin başvurusunda yer alan vekaletnamede kişisel verilere ilişkin özel yetki yer almamasının söz konusu taleplerin yanıtlanmaması noktasında bir engel teşkil etmediği değerlendirmelerinde bulunulmuştur.

Söz konusu değerlendirmeler ışığında;

eldeki mevcut bilgi ve belgeler ile veri sorumlusunun borçlunun oğlunun telefon numarasını hukuka aykırı işlediği tevsik edilemediğinden anılan iddia hakkında KVKK kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına,

borçlu olduğuna dair bilgisinin veri sorumlusu tarafından oğluna iletilmesine ilişkin olarak borçlunun oğlunun haciz mahallinde bulunduğu ve haciz tutanağını imzaladığı, dolayısıyla babasının borcu hakkında halihazırda bilgi sahibi olduğu ve veri sorumlusu tarafından yapılan aramaların ise anılan haciz tutanağının tanzimini takip eden gün gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, KVKK kapsamında tesis edilebilecek bir işlem olmadığına ve

yasal bir mecburiyet bulunmamasına rağmen veri sorumlusunun vekilleri aracılığıyla başvuruda bulunan ilgili kişilerden kişisel verilere ilişkin özel yetki talep etmesinin ilgili kişilerin başvuru yapmasını Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği'ne aykırı olarak zorlaştırdığı dikkate alındığında, ilgili kişi başvurularını sonuçlandırma hususunda azami dikkati ve özeni göstererek ilgili kişilerin bizzat kendileri veya vekilleri aracılığı ile yaptıkları başvuruları herhangi bir yasal mesnede dayanmayan ek külfetler getirmek suretiyle zorlaştırmamasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması konusunda veri sorumlusunun uyarılmasına

karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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