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Karara Konu Olayın Özeti

İlgili kişinin veri sorumlusuna ait döviz bürosunda gişe görevlisi tarafından yapılan yanlış işlem sebebiyle kendisine fazla ödeme yapıldığı, fazla ödemenin kendisi tarafından öğrenilmesi üzerine fazla ödenen kısmın iade ettiği, bununla birlikte döviz bürosunda bulunan güvenlik kamerası ile kayda alınmış kendisine ait görüntülerin haber ajans ve siteleri ile açık rızası alınmaksızın paylaşıldığı, bahsi geçen haber sitelerinde görüntülerinin paylaşılması sebebiyle kendisi hakkında rencide edici yorumların yapıldığı ve bu durumun manevi anlamda yıpranmasına sebep olduğu, veri sorumlusunun iş yerinde görüntü kaydı yapıldığına ilişkin herhangi bir uyarı levhasının bulunmadığı, KVKK'nın 11. maddesindeki hakları uyarınca veri sorumlusuna yazılı şekilde başvuruda bulunduğu ancak başvuru dilekçesindeki hususlara makul ve yeterli cevap verilmediği ve ihlal durumunun veri sorumlusunca reddedildiği yönündeki iddialarını içerir şikayet dilekçesi üzerine başlatılan inceleme çerçevesinde Kurul tarafından veri sorumlusunun savunması istenmiştir.

Veri sorumlusunun savunması kapsamında (i) ilgili kişinin başvurusunun somut delillerle ve ilgili olaya ilişkin kayıtlarla ayrıntılı bir şekilde cevaplandığı, buna rağmen ilgili kişi tarafından makul ve yeterli cevap bulunmadığı beyan edilerek Kurum'a başvurulmasının anlamlandırılamadığı, (ii) fazla para ödenen ilgili kişinin fazla ödenen parayı veri sorumlusuna iade etmesinin beklendiği ancak makul süre geçmesine rağmen paranın iade edilmediği, (iii) olayın gerçekleşmesinden bir gün sonra uluslararası yayın yapan bir televizyon kanalının her hafta rutin olarak gerçekleştirdiği ekonomi yorumu çekimi için döviz bürosuna geldiği, yayın yapılması esnasında bir önceki gün gerçekleştirilen hatalı işlemin gündeme geldiği, veznedarın kendi sorumluluğunun doğduğunu bildiği, paranın makul süre içerisinde iade edilmemesi nedeniyle yapılan hatalı işlemin ilgili kişi tara-fından aslında kasten yapılmış olabileceği ihtimalinin de bulunduğu, bu durumda suç soruşturmasına neden olabileceği için savcılığa başvurmadan önce eğer ilgili kişi iyi niyetliyse iş savcılığa intikal etmeden bu sorunu çözmek istediği ancak müşteri ile irtibata geçebileceği isim, adres, telefon ve benzeri bilgiler vasıtasıyla müşteriye başka türlü ulaşma imkanı bulunmadığı için ilgili kişinin kendileriyle irtibata geçebilmesi için müşterinin sadece şahsının kendisini tanıyabileceği, ilgili kişinin yalnızca göz çevresinin göründüğü ve görüntülerin kanala verildiği, (iv) ilgili kişinin kişisel verisi sayılabilecek nitelikte bir bilgisinin basına verilmediği, ekranda gösterilen videonun ilgili kişinin tanınabileceği bir kayıt olmadığı, söz konusu yayınlar yapıldıktan sonra ilgili kişinin yurtdışında bulunan kızının yayını izlediği ve annesine durumu ilettiği bu sayede veri sorumlusu ile iletişime geçtiği, ilgili kişinin düzeltme / teşekkür haberinin yapıldığı yayın esnasında bu durumu “kızım haber verdi geldim yoksa haberim olmazdı” şeklinde kendisinin açıkça beyan ettiği, ilan verilmeseydi ilgili kişinin veri sorumlusuna ulaşmayacağının anlaşıldığı ve ilgili olayın kanunlarımızda hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenen daha üstün nitelikli kamusal veya özel yarar durumunu oluşturduğu, (v) konunun haber yapılması için kasten girişimde bulunulmadığı ve haberi yayınlayan diğer basın organlarının haber içeriğini kopyalamak suretiyle kendilerinin bilgisi ve kontrolü dışında yayın yaptıkları, (vi) ilgili kişiye teşekkür etmek için ilgili haberi yapan TV kanalına haber verildiği ve kanalın paranın iadesinin yapıldığına dair düzeltme niteliğinde haber yaptığı, haber ekiplerinin kayıtta olduğu sırada ilgili kişinin parayı veznedara teslim ettiği, sonrasında kameranın önüne geçerek kendi hür iradesiyle röportaj verdiği, ilgili kişinin adının ve soyadının kendilerince açıklanmadığı ve bu bilgileri röportaj esnasında ilgili kişinin özgür iradesiyle verdiği, (vii) büronun iki farklı yerinde kamera kaydı yapıldığına dair kolayca görülebilecek levhalar bulunduğu, döviz bürolarının Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurumlar olması sebebiyle iş ve işlemlerinin bakanlığın denetimi altında gerçekleştirildiği ve istenildiği zaman canlı izlendiği ve (viii) tüm kayıtların hukuka uygun şekilde tutulduğu ve işlemlerin bu doğrultuda tesis edildiği ifadelerine yer verilmiştir.

Kurul Kararı ve Yaptırımı

Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme kapsamında (i) ilgili tebliğ uyarınca döviz bürolarında kamera bulundurulmasının hukuki bir yükümlülük olduğu, dolayısıyla kamera - video kaydı yapmak suretiyle ilgili kişinin görüntülerinin kaydedilmesinin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” işleme şartına dayandığı, veri sorumlusunun savunması ekinde iletmiş olduğu fotoğrafların incelenmesinden döviz bürosunun muhtelif yerlerinde “Bu iş yeri güvenliğiniz için 7/24 kamera ile izlenmektedir” levhalarının asılı olduğunun görüldüğü ve kamera kaydı yapıldığına ilişkin ilgililerin aydınlatılmasının sağlandığı kanaatinin hasıl olduğu, (ii) ilgili kişi ile irtibata geçilebilecek isim, adres, telefon ve benzeri bir bilginin bulunmadığı, ilgili kişiye başka türlü ulaşma imkanı bulunmadığı için veri sorumlusunca ilgili kişinin sadece göz çevresinin göründüğü görüntülerin TV kanalına verildiği, ilan verilmeseydi ilgili kişinin veri sorumlusuna ulaşmayacağının anlaşıldığı, bu durumda eksik kalan para bedelinin veznedardan tahsil edileceği ve siciline işleyeceği ve asgari ücretle hayatını idame ettiren veznedarın ekonomik anlamda mahvına sebep olacağı dikkate alındığında somut olayın “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” işleme şartı kapsamında olduğu, (iii) meşru menfaat hükmünün uygulanabilmesinin iki aşamalı bir değerlendirme gerektirdiği ve ilk değerlendirmede veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığının tespit edilmesinin gerektiği, (iv) fiilin kasten yapılmış olabileceği şüphesinin mevcut olduğu da göz önünde bulundurulduğunda suç soruşturmasına neden olabileceği için veri sorumlusunca makul ve normal şartlarda beklenen hareket tarzının adli mercilere başvuruda bulunmak şeklinde olduğunun düşünüldüğü, bununla birlikte döviz bozdurma işlemi sırasında müşterilerin adları ve soyadlarıyla işlem yapılmadığından ad, soyad ve iletişim bilgisi gibi ilgili kişiye ait herhangi bir kişisel veriye sahip olmadığı ve yapılan fazla / haksız ödemenin iadesinin sağlanmasında tek yol olarak görüldüğü dikkate alındığında, söz konusu aktarımın kişinin kendisinin geri dönüşünün sağlanabilmesi adına yararlı olacağı düşüncesiyle ilgili kişiye ait göz çevresinin ve siluetinin göründüğü görüntülerin TV kanalına verilmesinde meşru olarak değerlendirilebilecek bir menfaatin varlığından söz edilebileceği, (v) menfaatin ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verip vermeyeceği yönünde yapılan ikinci değerlendirmede; ilgili kişinin maske takmasından dolayı gözünün, göz çevresinin ve siluetinin görünür olduğu görüntülerin bir gerçek kişiyle ilişkilendirildiği ve ilgili kişiyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli olduğu için kuşkusuz kişisel veri niteliğini haiz olduğu, buna karşın ilgili kişiyi tanımlamanın mümkün olmadığı, bu verilerin tek başına ilgili kişiyi belirlemeye imkan sağlayacak nitelikte de olmadığı, kişileri doğrudan değil ancak dolaylı yoldan belirlenebilir kılan veriler açısından da kişisel veriden bahsedilmekle birlikte bunların ilgili kişilerin temel hak ve hürriyetleri açısından yaratacağı risklerin daha az olduğundan söz edilebileceği ve belirtilen menfaatin gerçekleştirilmesinin bahsi geçen görüntülerin aktarılması karşısında yarışabilir nitelikte olduğu ve (vi) paranın iadesinin yapıldığına dair düzeltme niteliğinde haber yapıldığı, yayın esnasında ilgili kişinin parayı veznedara teslim ettiği, ve akabinde açıklamalarda bulunduğu da dikkate alındığında söz konusu şikayette bulunmada hukuki bir yarar kalmadığı değerlendirmelerinde bulunulmuştur.

Söz konusu değerlendirmeler ışığında;

veri sorumlusunun savunması ve eklerinde iletmiş olduğu fotoğrafların incelenmesinden döviz bürosunun muhtelif yerlerinde “Bu iş yeri güvenliğiniz için 7/24 kamera ile izlenmektedir” levhalarının asılı olduğu görüldüğünden, kamera kaydı yapıldığına ilişkin ilgililerin aydınlatılmasının sağlandığı kanaati hasıl olmuş olup ilgili kişinin söz konusu şikayeti hakkında KVKK kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına ve

veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye yapılan fazla - haksız ödemenin iadesinin sağlanabilmesini ve ekonomik kaybın önlenmesini teminen ilgili kişinin göz çevresinin ve siluetinin görüntülendiği kamera kaydı görüntülerinin ilan amacıyla yerel haber kanalına aktarılmasının “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartı kapsamında olduğundan hareketle bu hususta KVKK kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına

karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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