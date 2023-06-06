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İlgili kişinin ismi ile veri sorumlusu arama motoru üzerinden arama yapıldığında https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/*****.pdf sayfasına ulaşıldığı, ismiyle yapılan arama sonucunda çıkan sayfanın "unutulma hakkı" kapsamında kaldırılmasının veri sorumlusundan talep edildiği ve fakat verilen yanıtta "içeriğin engellenmemesine" karar verildiğinin bildirildiği yönündeki iddiaları içerir şikayeti üzerine Kurul tarafından veri sorumlusunun savunması istenmiştir.

Veri sorumlusunun savunması kapsamında (i) bahse konu URL adresine ilişkin olarak ilgili kişinin öncelikle unutulma hakkına dayalı taleplerini iletmek isteyen ilgili kişiler için sağlanan etkili bir kanal olan çevrimiçi form aracılığıyla başvurduğu ve talebinin kayıt altına alındığı, (ii) ilgili kişinin talebinin süresi içinde ve Kurul'un 23/06/2020 tarihli ve 2020/481 sayılı kararında öngörülen kriterler kapsamında değerlendirildiği, ilgili kişinin adının arama sonuçlarından kaldırılmasındaki mahremiyet menfaati ile halkın bilgiye erişim hakkı dahil ifade özgürlüğü arasında denge testi yapıldığı, eldeki olaya ilişkin tüm koşulları değerlendirdikten sonra veri sorumlusunun menfaat dengesinin arama sonuçlarında kalmasından yana olduğu sonucuna varıldığı ve değerlendirmenin sonucuna ilişkin olarak ilgili kişinin bilgilendirildiği, (iii) üçüncü kişi internet sayfalarında sunulan beyanların doğruluğunu veya yanlışlığını değerlendirmeye uygun bir konumda olmadıkları, dolayısıyla kamu menfaati için önem arz eden ancak halihazırda yanlış veya hakaretamiz olduğu iddia edilen ifadelerin ele alınması için uygun yöntemin mahkemelerin delilleri değerlendirmesi ve maddi gerçeklikleri tespit etmesi olduğu, başvuruya konu URL adresinin bir Resmi Gazete kaydı olduğu ve bir mahkumiyet kararıyla değil ilgili kişinin lehine verilen bir beraat kararıyla ilgili olduğu, (iv) söz konusu içeriğin Resmi Gazete'de yayınlanan ve herkesin erişimine açık bir ilan olduğu, Resmi Gazete'nin mevcut durumda olduğu üzere resmi tebligat veya kişilerin yokluğunda bir bildirim aracı olduğu gibi belirli durumlarda hukukun uygulanmasının yanı sıra arşiv ve bilgi almanın temel bir aracı olduğu, (v) söz konusu URL adresinin bir kamu kurumu tarafından hukuki düzenlemeler kapsamında başlıca görevi kamusal bilgi alınması olan bir internet sitesinde kamuya açıklanmış ve arama motorlarında erişilebilir kılınmaya devam eden verilere ilişkin olduğu, kanun hükmü sebebiyle var olan resmi bir kayıt olduğu ve açıklanacağı üzere kamu kurumu kaynaklarından bilgi alma hakkının temel bir hak olduğu ve (vi) içeriğin ilgili kanunların emrettiği şekilde Resmi Gazete'de yayınlanan bir mahkeme kararı ilanı olduğu dikkate alındığında aksi yönde bir eylemlerinin hukuk ve uygulama açısından elzem bilgileri edinmek isteyebilecek çok sayıda kişinin Anayasa'da düzenlenen temel haklarının ihlali sayılabileceğinin değerlendirildiği ifadelerine yer verilmiştir.

Kurul Kararı ve Yaptırımı

Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme kapsamında (i) internette yer alan sayfalardaki kişisel veri barındıran içerikleri belirli bir sistematiğe göre indeksleyerek arama sonuçlarında listelemesi suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin "kişisel veri işleme faaliyeti" olduğu ve internet sitelerinden topladığı verilerin işlenmesinin amaç ve vasıtalarını belirlediği dikkate alındığında arama motoru işleticisi şirketin "veri sorumlusu" sıfatını haiz olduğu, (ii) arama motoru üzerinden yapılan aramada çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin olarak Kurul'un 23/06/2020 tarihli ve 2020/481 sayılı kararı ile belirlenen kriterler çerçevesinde incelenmesi neticesinde; ilgili kişinin bir şirketin yönetim kurulu üyesi ve başkanı olduğu, bu kapsamda söz konusu içeriğin ilgili kişinin iş yaşamına ilişkin olmadığı ve içerikte yer alan verilerin işlenmesindeki amacın ilgili içeriğin kamu bilgisine sunulması değil ilgili kişiye tebliğinin sağlanması olduğu göz önünde bulundurulduğunda yayınlanmasında kamu yararının bulunmadığı, arama sonuçlarının öznesini çocuk olmadığının açık olduğu, şikayete konu URL adresinde yer alan Resmi Gazete'nin **/**/2000 ve mahkeme kararının da 1999 tarihli olduğu göz önüne alındığında 20 yıldan fazla sürenin geçmiş olduğu, bu anlamda içeriğin güncelliğini yitirdiği, her ne kadar içerikte yer alan bilgi ilgili kişinin üzerine atılı suçtan mahkeme kararıyla beraat ettiğinin teyidi olsa da ilgili kişi hakkında önyargıya sebep olabileceği, içeriğin ilgili kişinin kendisi tarafından yayınlanmadığı ve içeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri kapsamadığı ve (iii) incelemeye konu şikayet ile benzer olarak unutulma hakkına yönelik talebin yargı mercileri önüne taşındığı ilk davanın konusunun Costeja Gonzales'in arama motoru Google'da adını yazması sonucunda La Vanguardia isimli gazetenin iki farklı tarihli sayfasında çıkan kişinin sosyal güvenlik borçlarını ödeyemediği için mülkünü satmak zorunda kalmasına ilişkin bilgilerin gazete sayfalarından ve Google ile Google İspanya arama sonuçlarından kaldırılmasını ve gizlenmesini talep etmesine ilişkin olduğu ve Avrupa Birliği Adalet Divanı'na taşınan konuda arama motorunda yapılan aramada çıkan sonuçlar "geçersiz, eksik, tamamen ilgisiz veya sonradan ilgisiz hale gelmiş" ise arama motorları tarafından internet ortamına yüklenme amacını aşan söz konusu kişisel verilerin ve buna ilişkin sonuç listesinde yer alan bilgilerin silinmesi gerektiğinin ifade edildiği, ayrıca kişinin özel hayatının gizliliği hakkının arama motorunun ekonomik çıkarı ile kamunun bilgiye erişim hakkının üzerinde olduğu değerlendirmesinde bulunulduğu, bu kuralın yalnızca kamunun bilgiyi öğrenmesinde üstün bir yararı var ise uygulanmayacağı, verilerin işleme amacı bakımından yetersiz, ilgisiz olması veya bu amacı aşması, güncellenmemesi ve gereğinden uzun tutulmaması gerekliliği gibi nedenlerle silme talebinde bulunulabileceğinin vurgulandığı değerlendirmelerinde bulunulmuştur.

Söz konusu değerlendirmeler ışığında;

şikayete konu Resmi Gazete sayfasının veri sorumlusu arama motoru üzerinden ilgili kişinin ismi ile ilişkilendirilerek indekslenmesindeki veri işleme faaliyetinin amacının ilgili içeriğin kamu bilgisine sunulması değil ilgili kişiye tebliğin yapılmasının sağlanması olduğu, bununla birlikte 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında ve Resmi Gazete'de belirtildiği üzere söz konusu içeriğin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu anlamda ilgili kişiye tebliğ amacının gerçekleştiği, ilgili kişinin bir şirketin yönetim kurulu üyesi ve başkanı olduğu ancak söz konusu içeriğin ilgili kişinin iş yaşamına ilişkin olmadığı, dolayısıyla içeriğin yayınlanmasında kamu yararı bulunmadığı, 20 yıldan fazla süre geçmiş olduğu ve bu anlamda içeriğin güncelliğini yitirdiği, her ne kadar içerikte yer alan bilgi ilgili kişinin üzerine atılı suçtan mahkeme kararıyla beraat ettiğinin teyidi olsa da ilgili kişi hakkında önyargıya sebep olabileceği, içeriğin ilgili kişinin kendisi tarafından yayınlanmadığı ve içeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri içermediği değerlendirildiğinden, ilgili kişinin ad ve soyadıyla yapılan arama sonucunda çıkan https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/*****.pdf URL adresinin ilgili kişinin ad ve soy adıyla ilişkilendirilemeyecek şekilde indeksten çıkarılması hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına

karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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