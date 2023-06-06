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Karara Konu Olayın Özeti

İlgili kişinin mobilya - dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren bir anonim şirket bünyesinde iç mimar olarak yaklaşık üç yıl çalıştığı, iş akdinin feshi tarihinden sonra pandemi döneminde veri sorumlusu şirket tarafından müşterilere yönelik olarak sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlardaki görüntüsünün TV reklamlarında, veri sorumlusu şirketin internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve tanıtıma yönelik basılı materyallerde reklam ve pazarlama amacıyla kullanıldığı, görüntüsünün bu şekilde kullanımı ile ilgili olarak kendisine aydınlatma yapılmadığı ve açık rızasının da alınmadığı, iş akdinin feshedildiği tarihten sonra veri sorumlusunun taşıma süreçlerine ilişkin kargolarda hala kendisinin cep telefonu numarasının kullanıldığı, iş akdinin feshedildiği tarihten sonra veri sorumlusu bünyesinde gerçekleştirilen satış ve tahsilat işlemlerinde kendisinin işlemi gerçekleştiren kişi gibi göründüğü, şikayete konu durum ve delillerin Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2022/… D. İş sayılı dosyası üzerinden bilirkişi raporu ile tespit edildiği, veri sorumlusuna yapılan başvuruda kendisine ait kişisel verilerin imhasının ve bu konuda kendisine bilgi verilmesinin talep edilmesine karşın veri sorumlusu tarafından bu konuda bir işlem yapılmayıp hatalı ve eksik bilgi verildiği, veri sorumlusu tarafından kendisinin aydınlatma metnini imzaladığı ifade edilmiş ise de bu aydınlatma metninin iş akdi süresi içerisinde sınırlı olduğu, zira metnin içerisinde “Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlarla ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır.” ibaresinin yer aldığı, veri sorumlusu tarafından kendisinin çalıştığı süre boyunca iki adet şirket hattı tesis edildiği iddia edilmiş ise de kargo şirketine bildirilen numaranın kendisinin şahsi cep telefonu numarası olduğu ve işten ayrıldıktan sonra kendisine gelen kargo SMS'lerinin de bunun kanıtı olduğu, şirket merkezinden kendisinin çalıştığı mağazaya gönderilen ürünlerin kargolarında alıcı olarak halen telefon numarasının verildiği ve bu durumun iş akdinin bitmesiyle birlikte hukuka aykırı hale geldiği yönündeki iddiaları içerir şikayeti üzerine Kurul tarafından veri sorumlusunun savunması istenmiştir.

Veri sorumlusunun savunması kapsamında (i) ilgili kişinin görev tanımında ana sorumluluğunun “…müşterileri satın almaya teşvik edecek en iyi atmosferi yaratmak…” olarak belirlendiği, dolayısıyla ilgili kişinin mesleğini satışa yönelik pazarlama faaliyetleri çerçevesinde sunarak gerçekleştirmesinin işe alındığı pozisyonun gereği olduğu ve görev kapsamı içerisinde bulunduğu ve bu hususlarının tümünün ilgili kişiye imzalatılan iş akdinde yer aldığı, (ii) ilgili kişiye imzalatılan aydınlatma metninde bulunan “işlenen kişisel verilerinizin yurt içindeki aktarımı” başlıklı maddenin altıncı bendinde “yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçi ve çözüm ortaklarıyla verilerin paylaşılabileceği” hususunun yer aldığı, bu hukuki mesnede binaen ilgili kişinin şirket reklamlarında yer alarak pazarlama amacıyla kişisel verilerinin işlenmesine rıza vermiş sayılacağı, ilgili kişinin işi gereği şirketin tanıtım yüzlerinden biri olduğu ve ilgili kişinin bu işi bilerek kabul etmesine karşın iş akdi feshedildikten sonra bu hükümleri kötü niyetle şirket aleyhinde yorumlamaya çalıştığı ve (iii) ilgili kişinin “kargo paketi üzerinden görüldüğünden bahisle cep telefonu bilgisinin şirketçe işlenmeye devam edilmesi” iddiasının da izahtan vareste olduğu, bu konuda bir delil olmadığı ve açıkça kötü niyetli bir iddia olduğu ifadelerine yer verilmiştir.

Kurul Kararı ve Yaptırımı

Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme kapsamında (i) ilgili kişinin reklam ve pazarlama amacıyla yayınlanan görüntülerinin veri sorumlusu bünyesinde çalışırken kendisinin iş tanımı kapsamı içerisinde alındığının anlaşıldığı ve bu nedenle söz konusu kişisel verilerin veri sorumlusu bünyesindeki arşivlerde yasal süre müddetince muhafaza edilmesinin hukuka uygun olduğu kanaatine ulaşılmış ise de ilgili kişinin mesleğinin esas itibariyle mimarlık olup bu mesleğin icrasının ekran önünde görünmeyi gerektirmemesi ve ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki çalışma akdinin halihazırda feshedilmiş olması dolayısıyla ilgili kişinin başka bir şirket nezdinde çalışmaya başlaması veya kendi ticari faaliyetlerini yürütmeye karar vermesi gibi durumlarda veri sorumlusunun halen ilgili kişinin görüntülerini kullanarak reklam ve pazarlama maksatlı faaliyetler yürütmesinin hayatın olağan akışına aykırı olacağı, (ii) veri sorumlusunun ilgili kişiye verdiği cevapta her ne kadar söz konusu cep telefonu numarasının ilgili kişi tarafından iş süreçlerinde kullanılması amacıyla kargo şirketlerine kendi iradesiyle verildiği iddia ediliyor ise de genel ilkeler gereğince işlemekte olduğu kişisel verileri bu ilkelere uygun bir şekilde doğru ve güncel tutması, elde etme amaçlarına uygun bir şekilde kullanması ve yalnızca hukuki sebep bulunduğu durumlarda yasal süre müddetince muhafaza etmesi hususlarında aktif özen yükümlülüğü altında bulunduğu, (iii) veri sorumlusunun iş akdini feshettiği bir çalışanının cep telefonu numarasını kendisine ait iş süreçlerinde kullanmak suretiyle uhdesinde işlediği kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlayamamış olduğu, telefon numarasını yeni yetkili kişininki ile değiştirdiğini kargo şirketine bildirmediği, ilgili kişinin kişisel verilerinin kullanımını sonlandırabilecek iken bunu yapmayarak ilgili kişinin kişisel verilerinin korunması adına gerekli hassasiyeti göstermediği ve bu nedenle “doğru ve gerektiğinde güncel olma” ilkesine aykırı davrandığı, (iv) bahse konu bilirkişi raporundan ilgili kişinin iş akdinin fesih edildiği tarihten sonra yapılan pek çok satışta “işlemi gerçekleştiren” sorumlu personel olarak gösterildiğinin anlaşıldığı, bu minvalde işlemi yapan kişi olarak ilgili kişinin göründüğü belgelerin tanzim edildiği ve verilerin bu bakımdan veri sorumlusu nezdinde “doğru ve gerektiğinde güncel olma” ilkesine aykırı bir şekilde işlendiği ve (v) genel ilkeler ile veri işleme şartlarına aykırı bir şekilde işlenen kişisel verilerin veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almadığını gösterdiği değerlendirmelerinde bulunulmuştur.

Söz konusu değerlendirmeler ışığında;

ilgili kişinin yer aldığı görüntülerin veri sorumlusunun arşivlerinde bulunmasının hukuka uygun olacağı ancak iş akdinin sona ermesinden sonra da söz konusu verilerin paylaşımına devam edilmesi suretiyle işlenmesinde geçerli bir işleme şartının mevcut olmadığı ve ilgili kişinin kargo şirketleri nezdinde kayıtlı olan kişisel cep telefonu numarasının ve iş akdi feshedilmeden öncesinde çalıştığı mağazadaki dijital ödeme sistemleri, çeşitli evrak ve formlar içerisinde kayıtlı bulunan ve kendisini işlem yetkilisi olarak gösteren kişisel verilerinin “doğru ve gerektiğinde güncel olma” ilkesine aykırı şekilde işlendiği anlaşıldığından, ilgili kişinin hukuka aykırı olarak işlenen kimlik ve iletişim bilgileri kullanılarak yapılan satış, kargo gönderimi gibi yasal işlemlerin ilgili kişi üzerinde negatif sonuç doğurma riskinin yüksek olduğu hususu da dikkate alınarak veri sorumlusu hakkında 250.000 TL idari para cezası uygulanmasına ve

ilgili kişinin hukuka aykırı bir şekilde işlendiği anlaşılan şahsi cep telefonu bilgisinin veri sorumlusu ve kargo şirketi kayıtlarından ve isim ve soy isim bilgilerinin ise iş akdi feshedilmeden öncesinde çalıştığı mağazadaki dijital ödeme sistemleri, çeşitli evrak ve formlar içerisinden imha edilmesi, buna ilişkin usule uygun bir şekilde düzenlenecek olan tutanakların ilgili kişi vekiline iletilmesi ve bu tutanaklar ile ilgili belgelerin muhatabınca tebellüğ edildiğine dair delillerin Kurul'a da gönderilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına

karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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