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Karara Konu Olayın Özeti

İlgili kişinin ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin çalışanı olduğu iddia edilen bir şahıstan e-posta aldığı ve e-posta adresinin nasıl elde edildiğine ilişkin veri sorumluna başvurarak e-posta adresinin ecza depoları vasıtasıyla paylaşıldığı bilgisini edindiği yönündeki iddiaları içerir şikayeti üzerine Kurul tarafından veri sorumlusunun savunması istenmiştir.

Veri sorumlusunun savunması kapsamında (i) e-posta gönderen şahsın şirkette kısa bir süre çalıştığı ve daha sonra istifa ettiği, bahse konu yazışmaların şirketin bilgisi ve onayı dahilinde yapılmadığı ve Kurum tarafından şirkete tebliğ üzerine konudan haberdar olunduğu, (ii) söz konusu işlem şirket eski çalışanı tarafından şirketin bilgisi ve onayı dışında yapılmış olduğundan hangi kişisel verinin hangi amaçla işlendiği konusunda bilgi sahibi olunmadığı ve (iii) dolayısıyla ilgili kişinin açık rıza beyanına ilişkin tevsik edici bir belgenin de mevcut bulunmadığı ifadelerine yer verilmiştir.

Kurul Kararı ve Yaptırımı

Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme kapsamında (i) reklam amaçlı e-postaların somut olayın yaşandığı tarihte veri sorumlusu bünyesinde çalışan personel tarafından kurumsal e-posta adresi üzerinden ilgili kişinin elektronik posta adresine gönderildiğinin, veri sorumlusunun ilgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki elektronik posta adresinin veri sorumlusunun çalışma alanı çerçevesinde reklam ve pazarlama amaçları doğrultusunda kullanıldığının ve ilgili kişinin açık rızasının alınmadığının anlaşıldığı ve (ii) bu kapsamda ilgili kişinin e-posta adresine izinsiz reklam içerikli ileti gönderilmesi suretiyle kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir işleme şartının bulunmadığı değerlendirmelerinde bulunulmuştur.

Söz konusu değerlendirmeler ışığında;

veri sorumlusu tarafından reklam ve pazarlama amaçlı izinsiz ticari elektronik ileti gönderilmesi suretiyle ilgili kişinin kişisel verisi niteliğinde olan e-posta adresinin işlenmesinde herhangi bir veri işleme şartının bulunmadığı ve bu kapsamda veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varıldığından, veri sorumlusu hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına ve

ilgili kişinin e-posta adresinin hukuka aykırı olarak işlendiği dikkate alındığında, ilgili kişinin kişisel verisinin imha edilmesi ve söz konusu imha işlemlerini tevsik edici belgelerin Kurul'a iletilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına

karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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