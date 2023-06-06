Karara Konu Olayin Özeti

lgili kisinin 2018 yili Ocak ayinda hastanede bir doktor tarafindan muayene edildigi, ilgili doktorun hastaneden ayrilarak özel muayenehane açtigi, akabinde cep telefonu numarasina reklam amaçli bu doktor tarafindan SMS gönderildigi, bu sebeple doktor tarafindan hastaneden ayrilirken kisisel verilerinin hukuka aykiri olarak temin edildigini düsündügü, konuya iliskin ilgili doktora ve hastaneye basvurdugu, doktorun cevabinda kendisine ait verilerini saglik durumunun kontrolü amaciyla aldigini belirttigi, hastanenin cevabinda ise basvurusuna konu ettigi kisisel verilerine iliskin özel bilgi vermek yerine genel nitelikte ve konuya özgü olmayan bir cevap verildigi ve bu çerçevede taraflardan yeterli bir cevabin alinamadigi, kendisinin sadece yaklasik üç sene önce ilgili doktora bir kere muayene oldugu ve sonrasinda hiçbir muayene ya da tedavinin söz konusu olmadigi, ne hastane nezdinde ne de doktor nezdinde devam eden ya da takip edilen hiçbir saglik probleminin söz konusu olmadigi, bu sebeple ilgili doktorun hastaneden ayrilirken kendisine ait verileri usulsüz olarak ele geçirdigi ve kendi özel kliniginde maddi çikar saglamak üzere kullandigi yönündeki iddialari içerir sikayeti üzerine Kurul tarafindan hastanenin ve doktorun savunmalari istenmistir.

Doktorun savunmasi kapsaminda (i) hastaneden ayrilirken rehberinde telefon numaralari bulunan hastalara artik meslegini özel muayenehanede yürütecegine dair bilgilendirme mesaji gönderdigi, (ii) hastanede çalismadigi konusunda hastalarin bilgilendirilmesinin önem arz ettigi ve hastalara kolaylik sagladigi, bu hususun özellikle kadin dogum uzmanligi gibi yüksek ihtisaslar için bir zorunluluk oldugu, somut durumda da ilgili kisinin iletisim bilgilerini kendisinin paylasmis oldugu, bu açidan hastalarin bilgilendirilmesinin hayatin dogal akisina uygun ve meslegin dogasi geregi oldugu ve ayrica bu durumun mesleki bir sorumluluk oldugu, (iii) tibbi bakim ve tedavi hizmetlerinin özünü saglayanin hastane degil hekim oldugu, bundan ötürü de hastanin her zaman doktorla iletisim kurmak ve onu takip etmek istedigi, bu durumun sadece özel hastanelerde degilneredeyse tüm hasta - hekim iliskisinin kuruldugu tibbi yerleskelerde söz konusu oldugu, somut olayda da sikayetçinin hastane bünyesinde bulunan ve yüksek ihtisasa sahip dört doktor arasindan kendisiyle hasta - hekim iliskisi kurmayi tercih ettigi, (iv) ilgili kisinin sadece adi - soyadi ile telefon numarasi bilgilerinin mevcut oldugu, bu bilgilerin ilgili kisiyi muayene ettigi tarihte ilgili kisinin kendisi tarafindan paylasildigi, bunun disinda ilgili kisinin saglik verisi gibi bilgilerini kaydetmesinin ve saklamasinin mümkün olmadigi ve ilgili kisinin iletisim numarasinin da dogrudan cep telefonu rehberine kaydedildigi ve üçüncü kisilerle paylasilmadigi ve (v) ilgili kisinin basvurusunun ardindan cep telefonu numarasinin silindigi ifadelerine yer verilmistir.

Hastanenin savunmasi kapsaminda ise (i) doktor ile aralarindaki sözlesmenin Eylül 2020 tarihinde sona erdigi, bu tarihten itibaren doktorun hastane kayit ve sistemlerine erisemedigi ve dolayisiyla Eylül 2020 tarihinden sonra doktor tarafindan gerçeklestirilen herhangi bir haksiz veri isleme faaliyetinden hastanenin sorumlu tutulamayacagi, (ii) hastalara ait kisisel verilerin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'ne ("HBYS") kaydedildigi, hasta tarafindan randevu alinmasi halinde ilgili hastanin HBYS'ye kaydedilmis olan verilerinin muayenenin gerçeklestirilmesi amaciyla yine HBYS sistemi üzerinden hekimlerin erisimine açildigi ve bu sistemin yalnizca muayene isleminin gerçeklestirilmesi amaciyla çalistigi, (iii) bir hekimin hastasinin iletisim bilgilerine erisiminin olmasinin hayatin olagan akisi içerisinde oldukça normal bir durum oldugu ve hastanin menfaati için gerekli oldugu ve (iv) hastanin adi, soyadi, T.C. kimlik numarasi, iletisim bilgileri, sikayeti, özgeçmisi, öykü, soy geçmisi ve bulgu bilgilerinin HBYS üzerinden yalnizca tedavinin saglanmasi amaciyla görüntülenmek üzere söz konusu doktorun erisimine sunuldugu, log kayitlarindan da anlasilacagi üzere doktorun epikriz raporu olusturmak ve ilgili kisinin saglik bilgilerini HBYS'ye kaydetmek üzere sisteme giris yaptigi ifadelerine yer verilmistir.

Kurul Karari ve Yaptirimi

Kurul tarafindan gerçeklestirilen inceleme kapsaminda (i) doktorun 01/09/2020 itibariyle hastane ile olan is iliskisinin sona erdigi ve bu tarihten itibaren hastane kayit ve sistemlerine erisim imkaninin kalmadigi; sisteme giris log kayitlarinda da doktorun ilgili kisinin kaydina hastanede çalistigi süre içerisinde sisteme giris yetkisi bulunurken 12/01/2018, 19/01/2018 ve 27/06/2018 tarihlerinde giris yaptigi, (ii) ilgili kisiye ait kisisel verilerin hastanenin veri tabanindan alindiginin tevsik edilemedigi ve (iii) ilgili kisinin 2018 Ocak ayindan 2020 yilinin Eylül ayina kadar olan süre içerisinde doktor ile arasinda aktif bir hasta - doktor iliskisinin bulunmadiginin, doktor tarafindan telefon numarasinin ilgili kisinin kendisinden alindiginin beyan edildiginin ve bu çerçevede söz konusu iletisim verisinin hasta doktor iliskisi çerçevesinde muayene / tedavi süreçlerine iliskin bilgilendirme amaciyla temin edildiginin anlasildigi, ancak daha sonra doktor tarafindan reklam içerikli SMS göndermek amaciyla ilgili kisinin telefon numarasinin islendigi ve bu islemenin de ilgili kisinin açik rizasina ya da herhangi bir isleme sartina dayanmadigi degerlendirmelerinde bulunulmustur.

Söz konusu degerlendirmeler isiginda;

eldeki bilgi ve belgeler çerçevesinde söz konusu kisisel verilerin hastanenin veri tabanindan alindiginin tevsik edilemedigi dikkate alindiginda, hastane hakkinda KVKK kapsaminda yapilacak bir islem bulunmadigina ve

iletisim verisinin hasta doktor iliskisi çerçevesinde muayene / tedavi süreçlerine iliskin bilgilendirme amaciyla temin edildigi ve fakat daha sonra doktor tarafindan reklam içerikli SMS göndermek amaciyla ilgili kisinin telefon numarasinin islendigi dikkate alindiginda, söz konusu kisisel veri isleme faaliyetinin herhangi bir isleme sartina dayanmadigina ve bu kapsamda gerçek kisi veri sorumlusu doktor hakkinda 100.000 TL idari para cezasi uygulanmasina

karar verilmistir.

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