Karara Konu Olayin Özeti

Ilgili kisinin veri sorumlusu sirket ile herhangi bir ticari faaliyette bulunmamasina ve bu kapsamda iletisim onayi vermemesine ragmen aydinlatma yükümlülügü yerine getirilmeden ve açik rizasi alinmadan kendisine pazarlama amaciyla mesaj gönderildigi, veri sorumlusuna yapilan basvurunun cevabinda kendisinden yanlislik için özür dilenerek pazar yerlerinden alisveris yapilmis olmasi nedeniyle sistemin cari kodunu sabit müsterileri gibi tanimlamasi nedeniyle kendisine kisa mesaj gönderildigi ve basvuru akabinde gerekli düzeltmelerin yapildigi yönündeki iddialari içerir sikayeti üzerine Kurul tarafindan veri sorumlusunun savunmasi istenmistir.

Veri sorumlusunun savunmasi kapsaminda (i) ilgili kisinin pazar yeri olarak hareket eden satis platformundaki veri sorumlusu magazasindan alisveris yaptigi ve kendilerindeki bilgilerin kaynaginin bu alisverise istinaden kesilen fatura oldugu, (ii) onay veren müsterilerine / üyelerine gitmesi gereken mesajin sehven satis platformundaki magazalarindan alisveris yapan müsterilerine gönderilmis oldugu, yapilan yanlisin fark edilmesi üzerine iptal isleminin baslatildigi ve fakat bazi müsterilere kisa mesaj gitmesine engel olunamadigi ve (iii) ilgili yazilim firmasi ile görüsüldügü ve hatali gönderim yapilsa dahi kisa mesaj ve e-posta gönderilmemesi için gerekli önlemlerin alindigi ifadelerine yer verilmistir.

Kurul Karari ve Yaptirimi

Kurul tarafindan gerçeklestirilen inceleme kapsaminda veri sorumlusunun herhangi bir isleme sartina dayanmaksizin ilgili kisinin kisisel verisini isledigi ve sikayet konusunun veri ihlal niteligi arz ettigi ancak bu hususta veri sorumlusunun KVKK'nin 12. maddesinin (5) numarali fikrasi kapsaminda Kurum'a bir bildirim yapmadigi degerlendirmelerinde bulunulmustur.

Söz konusu degerlendirmeler isiginda;

veri sorumlusunun herhangi bir isleme sartina dayanmaksizin ilgili kisinin kisisel verisi niteligindeki telefon numarasini isledigi, bu çerçevede kisisel verilerin hukuka aykiri olarak islenmesini önlemek amaciyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadigi ve sikayet konusunun veri ihlal niteligi arz ettigi ancak veri sorumlusunun gerçeklesen veri ihlali ile ilgili KVKK'nin 12. maddesinin (5) numarali fikrasi kapsaminda bir bildirim yapmadigi kanaatine varildigindan, veri sorumlusu hakkinda 30.000 TL idari para cezasi uygulanmasina ve

bundan sonraki süreçlerde meydana gelebilecek veri ihlallerinde ilgili kisilere ve Kurula bilgi verilmesi gerektigi hususunun veri sorumlusuna hatirlatilmasina

karar verilmistir

Söz konusu kararin tam metnine buradan ulasabilirsiniz.

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