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Karara Konu Olayın Özeti

İlgili kişinin kendisinin herhangi bir bağlantısı olmadığı halde veri sorumlusu şirket tarafından iş e-posta adresine kampanya, reklam ve benzeri içerikli e-posta gönderildiği, veri sorumlusuna ait e-posta adresine başvuruda bulunularak iletişim ve kimlik bilgilerinin nereden ve nasıl temin edildiğinin sorulduğu, tarafına kampanya, reklam ve benzeri içerikli e-postaların gönderilmemesinin, kişisel verilerinin imha edilmesinin ve imha edilen bilgiler hakkında tarafında bilgi verilmesinin talep edildiği, veri sorumlusu tarafından verilen cevapta sadece e-posta adresi ve diğer bilgilerinin kayıtlardan silindiğinin belirtildiği ve fakat verilerinin nereden temin edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmediği yönündeki iddialarını içerir şikayeti üzerine başlatılan inceleme çerçevesinde Kurul tarafından veri sorumlusunun savunması istenmiştir.

Veri sorumlusunun savunması kapsamında (i) şirketlerinin avukat büroları için yazımlar ürettiği ve pazarladığı, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak için avukatlık bürolarında çalışan avukatların e-posta adreslerinin internet arama motorlarında yapılan aramalardan temin edildiği ve bu bilgilerden kişinin yalnızca isim, çalıştığı büro adı ve e-posta adreslerinin sistemlerine kaydedildiği, (ii) pazarlama içerikli e-postanın ETK'nın 6. maddesinde yer alan “Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir” hükmüne dayanılarak gönderildiği ve ilgili e-postanın kişinin mesleği ile ilgili bir yazılı ürünün tanıtımı amaçlı olduğu ve (iii) ilgili kişiye gönderilen e-postanın sonunda e-posta listesinden çıkılmasının talep edilebileceğine ilişkin bir metin ve bağlantının bulunduğu, ilgili kişinin bu bağlantıyı kullanarak talepte bulunduğu ve e-posta adresinin kayıtlardan silindiği ve bünyelerindeki avukatlık büro adresleri ile kişisel verilerin başka hiçbir tüzel kişiliğe aktarılmadığı ifadelerine yer verilmiştir.

Kurul Kararı ve Yaptırımı

Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme kapsamında (i) şikayete konu e-posta hesabının şikayet tarihinde internet arama motorları üzerinden herkesin erişimine açık olacak şekilde alenileştirildiği, (ii) ilgili kişinin iş e-posta adresini avukatlık mesleğine yönelik yapılacak iletişimler kapsamında aleni hale getirildiği ve fakat pazarlama / reklam amacıyla yapılacak işlemlere ilişkin bir alenileştirme iradesini içermediği, (iii) Avukatlık Kanunu'nun 11. maddesine atıf ile avukatların ne esnaf ne de tacir sıfatıyla hareket edemediği ve dolayısıyla avukat olan ilgili kişiye ETK'nın 6. maddesinde yer alan “Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir” hükmüne dayanılarak onay alınmaksızın ticari ileti gönderilemeyeceği, (iv) veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin başvurusuna verilen cevapta sadece kişisel verilerinin silindiği yönünde bilgi verildiği ve fakat ilgili kişinin KVKK'nın 11. maddesi kapsamındaki diğer bilgi taleplerinin yanıtsız bırakıldığı ve (v) veri sorumlusunun ilettiği cevap yazılarında ilgili kişiye ait ve sistemlerinde kayıtlı olan kişisel verilerin sistem kayıtlarından silindiğini beyan etmesine karşılık silmeye ilişkin tevsik edici herhangi bir belge ibraz etmediği değerlendirmelerinde bulunulmuştur.

Söz konusu değerlendirmeler ışığında;

veri sorumlusunun herhangi bir kişisel veri işleme şartı bulunmaksızın veri işleme faaliyetinde bulunduğu kanaatine varıldığından veri sorumlusu 150.000 TL idari para cezası uygulanmasına,

veri sorumlusunun kendisine yapılan başvurulara ilişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği'nin 6. maddesine uygun olarak hareket etmesi gerektiği yönünde uyarılmasına ve ilgili kişiye başvurusunda talep ettiği hususlara ilişkin olarak açıklayıcı ve detaylı bir şekilde cevap vermesi ve ilgili kişiye verilen cevaba ve cevabın ilgili kişi tarafından tebellüğ edilip edilmediğine ilişkin tevsik edici (KEP Delili, e-posta ekran görüntüsü veya APS alındısı niteliğindeki) belgeyle birlikte Kurum'a bilgi vermesi gerektiği yönünde talimatlandırılmasına ve

veri sorumlusunun, ilgili kişinin kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi ve buna ilişkin kayıtların Kurum'a iletilmesi gerektiği yönünde talimatlandırılmasına

karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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