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Karara Konu Olayın Özeti

İlgili kişinin halihazırda bir şirket bünyesinde çalışmakta iken başka bir şirkete iş görüşmesi yapmak maksadıyla davet edildiği ve iş görüşmesinin gerçekleştirildiği, iş görüşmesi yapan veri sorumlusu şirket tarafından kendisinin halihazırda çalışmakta olduğu şirket hakkında itibarını zedeler nitelikte birçok beyanda bulunduğu bilgisinin mevcut iş yeri ile paylaşıldığı, bunun neticesinde mevcut iş yeri tarafından ücretsiz izne çıkarıldığı, bu durum üzerine iş sözleşmesinin feshi için ihtarname gönderdiği, iş yeri tarafından ihtarnameye verilen yanıtta başka bir şirket ile iş görüşmesi yaptığı, halihazırdaki iş yeri hakkında birtakım söylemlerde bulunduğu ve bu durumun iş görüşmesi yaptığı veri sorumlusu şirket tarafından kendilerine iletildiği bilgilerine yer verildiği, dolayısıyla ihtarnameye verilen yanıtta iddialarının tevsik edildiği, akabinde kişisel verilerinin işlenip işlenmediği ile kişisel verilerinin kimlerle paylaşıldığı konularında bilgi edinmek, ayrıca maddi ve manevi zararların tazmini ile kişisel verilerinin silinmesini talep etmek suretiyle iş görüşmesi yapan veri sorumlusuna başvuruda bulunduğu ve ancak yasal süresi içerisinde yanıt verilmediği yönündeki iddialarını içerir şikayeti üzerine başlatılan inceleme çerçevesinde Kurul tarafından veri sorumlusunun savunması istenmiştir.

Veri sorumlusunun savunması kapsamında (i) ilgili kişinin vekili aracılığıyla tarafları aleyhine Cumhuriyet Başsavcılığı'na “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, özel hayatın gizliliğinin ihlal etmek, hukuka aykırı verileri ele geçirmek veya yaymak” suçlamalarıyla yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı ve soruşturma dosyasının hukuken sonuca bağlanılmasının beklenilmesi nedeniyle ilgili kişinin başvurularına cevap verilmediği, (ii) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya konu olayla ilgili olarak “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” verildiği, (iii) işlenen verilerin ilgilinin kağıt ortamında muhafaza edilen özgeçmişinde yer alan bilgiler olduğu ve alınan CV ile dijital, mülakat esnasında başvuru formu üzerine bilgi işlemek suretiyle fiziksel ve kameralar vasıtasıyla da görsel veri toplamak suretiyle kişisel verilerin elde edildiği ve (iv) kişisel verilerin “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” uyarınca işlendiği ifadelerine yer verilmiştir.

Kurul Kararı ve Yaptırımı

Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme kapsamında (i) veri sorumlusu tarafından Kurum'a iletilen cevabi yazıda ilgili kişinin veri sorumlusunun yöneticisi aleyhine yaptığı şikayet üzere başlatılan soruşturmanın akıbetinin beklendiği iddia edilmekle birlikte söz konusu soruşturmanın şirket çalışanı ile ilgili olduğunun anlaşıldığı, ayrıca konu hakkında soruşturma yürütülmesinin KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği hükümlerinin uygulanmayacağı anlamına gelmediği ve yapılmış başvurulara yasal süresi içerisinde cevap verilmemesi sebebiyle veri sorumlusu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği'nin 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “Veri sorumlusu bu Tebliğ kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.” hükmüne aykırı davranıldığı, (ii) Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu kararı incelendiğinde ilgili kişinin soruşturmada müşteki sıfatı ile yer aldığı ve şüpheli hakkındaki şikayetin Ceza Kanunu kapsamında suç unsuru barındırmadığı yönünde karar tesis edildiğinin anlaşıldığı, (iii) inceleme konusunun KVKK çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacağı, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararın Ceza Kanunu çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu verildiği, verilen kararın Kurum tarafından yürütülen inceleme kapsamında bir etkisi bulunmadığı ve ayrıca kararda “kişinin özel hayata ilişkin olmayan bilgilerin rızaya aykırı olarak paylaşılmasının kişilik hakkını ihlal edeceği” yönünde değerlendirmede bulunulduğunun görüldüğü, (iv) işverenlerin işçi ile akdedilecek iş sözleşmesi çerçevesinde adayın pozisyona uygunluğunu tespit etmek amacıyla işin gerektirdiği menfaatler kapsamında birtakım kişisel verileri işlemesinin müm olacağı, iş sözleşmesinin kuruluşu öncesinde işverenin yönetim hakkı kapsamında adayın uygunluğunu belirlemek amacıyla kişisel verileri işleme hakkı bulunduğu ve ancak söz konusu bilgilerin “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine de uygun olarak işlenmesi gerektiği ve (v) bu çerçevede veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin kendileri ile iş görüşmesi yaptığı bilgisi ile iş görüşmesinde ilgili kişinin halihazırda çalışmakta olduğu iş yeri hakkında birçok beyanda bulunduğu bilgisinin ilgili kişinin çalıştığı şirkete hukuka aykırı olarak aktarıldığı ve bu aktarımın KVKK'nın 8. maddesinde yer alan veri aktarımına yönelik şartlarından herhangi birine dayanılmaksızın gerçekleştirildiği değerlendirmelerinde bulunulmuştur.

Söz konusu değerlendirmeler ışığında;

ilgili kişinin Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği'ne uygun olarak yapılmış başvurularına veri sorumlusu tarafından yasal süresi içerisinde cevap verilmemesi sebebiyle Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği hükümlerinin uygulanmasına azami dikkat ve özen gösterilmesi hususunda veri sorumlusunun uyarılmasına ve

veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin şirketleri ile iş görüşmesi yaptığı bilgisi ile iş görüşmesinde ilgili kişinin halihazırda çalışmakta olduğu iş yeri hakkında birçok söz beyan ettiği bilgisinin aktarılması faaliyetinin KVKK'nın 8. maddesine uygun şekilde gerçekleştirilmediği değerlendirilmekte olup, bu durumun KVKK'nın 12. maddesinde yer verilen “veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır” hükmüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, veri sorumlusunun 1997 yılından beri faaliyet gösterdiği, Türkiye genelinde 7 ofis, 1 depo ve 135 çalışan ile lojistik faaliyetlerini yürüttüğü ve ilgili kişinin başvurularına yasal süresi içerisinde yanıt vermediği de dikkate alınarak veri sorumlusu hakkında 100.000 TL idari para cezası uygulanma

karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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