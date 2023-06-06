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Karara Konu Olayın Özeti

İlgili kişinin avukatlık mesleğini icra ettiği, kamu tüzel kişiliğini haiz birlik (“Birlik”) ile arasındaki hukuki danışmanlık ve avukatlık sözleşmesinin fesih görüşmeleri sırasında kendisini Birlik vekili olarak tanıtan bir avukatın kendisini aradığı ve sözleşmeyi feshetmesini istediği, bunun üzerine Birlik ile konu hakkındaki görüşmeleri devam ederken kendisini Birlik vekili gibi tanıtması ve avukatlık meslek etiğine uygun olmayacak şekilde konuşması nedeniyle hakkında disiplin soruşturması yapılmasını teminen ilgili söz konusu avukatı baroya şikayet ettiği, avukatın baro başkanlığına sunduğu savunması ile ilgisi olmayan, sadece Birlik'te asılları bulunan ve danışmanlık sözleşmesi kapsamında birliğe kesilen serbest meslek makbuzunun ve stopaj ödeme listesinin fotokopilerine savunma dilekçesi ekinde yer verdiği, bunun üzerine ilgili kişinin söz konusu avukata ve Birlik'e başvuruda bulunduğu ve fakat yanıt alamadığı yönündeki iddialarını içerir şikayeti üzerine başlatılan inceleme çerçevesinde Kurul tarafından veri sorumlusunun savunması istenmiştir.

Veri sorumlusu Birlik'in savunması kapsamında (i) ilgili kişinin kurumlarına yapmış olduğu başvuruya cevap verilmediği hususunun gerçeği yansıtmadığı ve ilgili kişiye ihtar ile cevap verildiği, (ii) Birlik ile danışmanlık sözleşmesi kapsamında kesilen ve ilgili kişinin kişisel verilerini içeren stopaj ödeme listesinin fotokopilerinin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na (“Avukatlık Kanunu”) dayanılarak şikayet edilen avukat ile paylaşıldığı, (iii) söz konusu dönemde kurum vekili olarak görev yapan başka bir avukat tarafından verilen yetki belgesi kapsamında şikayet edilen avukatın da kurum vekili olarak görevini ifa ettiği ve (iv) ilgili kişi tarafından şikayet edilen avukat aleyhine baroya yapılan şikayet doğrultusunda serbest meslek makbuzunun ve stopaj ödeme listesinin savunmaların delili mahiyetinde sunulduğu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (“Borçlar Kanunu”) 502. maddesi ve Avukatlık Kanunu hükümleri kapsamında şikayet edilen avukat ile kurumları arasında vekalet sözleşmesi kurulduğu ve bu kapsamda söz konusu belgelerin açık rıza hususunun istinası niteliğini haiz olduğu belirtilmiştir.

Şikayete istinaden savunması istenen avukatın savunması kapsamında ise (i) ilgili kişinin başvurusuna Birlik tarafından yanıt verildiği ve söz konusu başvuru konusuna ilişkin bilgilendirildiği için tekrar aynı sorulara cevap verilmesinde hukuki bir yararın bulunmadığı, (ii) Avukatlık Kanunu kapsamında hazırlanmış olan yetki belgesi ile Birlik'i temsil yetkisinin bulunduğu, yapılan tüm işlemlerin bu yetki belgesine dayanılarak gerçekleştirildiği ve ilgili belge ile bilgilerin iddia edildiği gibi üçüncü kişilerle paylaşılmasının söz konusu olmadığı, (iii) ilgili kişi ile müvekkili Birlik arasında avukatlık sözleşmesine dayalı bir ilişkinin bulunduğu dönemde ilgili kişinin Birlik'i stopajlı faturalar keserek zarara uğrattığı, bu kapsamda detaylı bir inceleme yapılması amacıyla şikayete konu bilgi ve belge fotokopilerinin fiziki dosya şeklinde tarafına verildiği, bu süreçte ilgili kişi tarafından baroya asılsız iddialara dayanan bir şikayette bulunulduğu ve bu çerçevede savunma hakkını kullanmak ve iddialarını desteklemek için zaruri olması nedeniyle söz konusu stopaj listesi ve makbuz örneklerinin savunma dilekçesine eklendiği ve (iv) KVKK'nın 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) ve (e) bentleri ile 28. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi göz önüne alındığında söz konusu bilgi ve belgelerin savunmaya dayanak olarak baroya sunulmasının KVKK hükümlerine aykırılık oluşturmadığı belirtilmiştir.

Kurul Kararı ve Yaptırımı

Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme kapsamında (i) Birlik'in kendi nezdinde bulunan ilgili kişinin kişisel verilerini içeren belgeleri hukuki danışmanlık hizmeti aldığı şikayet edilen avukat ile paylaşması kapsamında kişisel verilerin işleme amaç ve vasıtasını belirlediğinden hareketle veri sorumlusu sıfatını ve diğer taraftan Birlik ile aralarındaki sözleşme kapsamında işin gereği olarak ilgili kişinin kişisel verilerini içeren şikayet konusu belgeleri elde ederek daha sonra ilgili kişiyle yaşadığı anlaşmazlık sonrasında söz konusu belgeleri baroya ileten dolayısıyla kişisel verilerin işlenmesinde amaç ve yöntemi belirleyen şikayet edilen avukatın da veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu, (ii) Birlik'in ilgili kişinin kişisel verilerini içeren belgeleri yetki belgesi ile Birlik'in vekili tayin edilen şikayet edilen avukat ile paylaşmasının “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartı çerçevesinde değerlendirildiği ve (iii) veri sorumlusu sıfatını haiz şikayet edilen avukatın baroya sunduğu savunma dilekçesi ekinde ilgili kişiye ait kişisel verileri içeren belgelere de yer vermesine ilişkin olarak Birlik'in yetki belgesi kapsamında temsil yetkisinin bulunduğu, ilgili belge ve bilgilerin iddia edildiği gibi üçüncü kişilerle paylaşılmasının söz konusu olmadığı ve savunma hakkını kullanmak ve iddialarını desteklemek için zaruri olması nedeniyle stopaj listesinin ve makbuz örneklerinin ek olarak savunma dilekçesinde yer aldığı beyanlarından hareketle veri sorumlusu sıfatını haiz avukatın ilgili kişinin kişisel verilerini içeren belgeleri yürütülen soruşturma kapsamında baroya aktarmasının KVKK'nın 8. maddesine uygun olarak KVKK'nın 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendi çerçevesinde gerçekleştirildiği kanaatine varıldığı değerlendirmelerinde bulunulmuştur.

Söz konusu değerlendirmeler ışığında;

Birlik'in kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurum olarak taraflarına hasredilen görevleri yerine getirmeleri sürecinde dışarıdan avukatlık hizmeti aldıkları ve bu durumda söz konusu avukat ile ilgili kişiye ait kişisel verileri içeren belgeleri paylaşmalarının KVKK'nın 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendi çerçevesinde değerlendirilebileceği kanaatine varıldığından, ilgili kişinin Birlik hakkındaki şikayeti ile ilgili olarak KVKK kapsamında yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığına ve

veri sorumlusu sıfatını haiz avukatın ilgili kişinin kişisel verilerini içeren belgeleri yürütülen soruşturma kapsamında baroya aktarmasının KVKK'nın 8. maddesine uygun olarak KVKK'nın 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendi çerçevesinde gerçekleştirildiği kanaatine varıldığından, ilgili kişinin söz konusu avukat hakkındaki şikayeti ile ilgili olarak KVKK kapsamında yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığına

karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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