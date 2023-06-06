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Karara Konu Olayın Özeti

İlgili kişinin veri sorumlusu bünyesinde şirket müdürü olarak çalışmakta iken iş akdinin haksız şekilde sonlandırıldığı, veri sorumlusuna ait sosyal medya hesabında “...Yaptığı usulsüzlükler nedeni ile işten ATILAN…'ın sizlere vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz...” içerikli bir paylaşım yapıldığı, söz konusu paylaşımın silinmesi, durdurulması ve düzeltme metni yayınlanması için 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve KVKK gereği veri sorumlusuna ihtarda bulunduğu ve fakat tarafına cevap verilmediği yönündeki iddialarını içerir şikayeti üzerine başlatılan inceleme çerçevesinde Kurul tarafından veri sorumlusunun savunması istenmiştir.

Veri sorumlusunun savunması kapsamında (i) ilgili kişinin işten ayrıldıktan sonra taraflarını zarara uğratmak için çeşitli faaliyetlerde ve tarafları hakkında birtakım haksız şikayetlerde bulunduğu, Kurum'a iletilen şikayetin de bu amacı taşıdığı ve aralarında çeşitli hukuki süreçlerin devam ettiği, (ii) ilgili kişinin şirketlerinin ticari itibarlarını zedelemeye yönelik faaliyetlerinin olduğu, şirketin sahte kaşesini yaptırarak taraflarına haciz işlemi uygulatmaya çalıştığı konularında İcra Mahkemesi'nde davalarının olduğu ve şirket lehine sonuçlandığı, (iii) sosyal paylaşım sitesindeki duyurunun ilgili kişinin şirketin bütün müşterilerine göndermiş olduğu gerçek olmayan beyanlar içeren SMS bildirimine karşı doğru ve gerçek durumu açıklamak amacıyla ve ilgili kişinin kendisi veya aile bireyleri için şirket adına müşterilerinden ödeme talep etmesinden dolayı müşterilerinin mağdur olmasını engellemeye yönelik bilgilendirme maksadı ile yapıldığı, (iv) ilgili kişinin ihtarnamesine aralarında devam eden dava ve soruşturmalar bulunması nedeni ile cevap verilmediği, ayrıca ilgili kişi tarafından gönderilen ve gerçeği yansıtmayan mesajlara karşılık bir tedbir olarak sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan yazının şikayetçi ile aralarındaki davaların devam etmesi nedeniyle ve herhangi bir zamanda benzer bir durum ile karşı karşıya kalınması halinde doğru bilginin öğrenilmesi adına silinmediği ve (v) duyurunun KVKK'ya aykırılık teşkil etmediği, KVKK'nın kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, doğru ve gerektiğinde güncel kalma şartı ile açıklanabildiği, ceza hukukunda düzenlenen meşru savunma kurumunun da taraflarına bu hakkı verdiği, meşru savunmanın kişinin kendisine veya bir başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlar çerçevesinde saldırı ile orantılı bir şekilde işlenen bir fiil olduğu ifade edilmiştir.

Kurul Kararı ve Yaptırımı

Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme kapsamında ilgili kişinin açık ad ve soyadı ile ilgili kişi hakkındaki ithamları da içeren duyurunun sadece şirket müşterilerinin değil herkesin erişimine açık şekilde şirketin sosyal medyada yer alan kurumsal hesabında / sayfasında yayınlandığı, veri sorumlusunun sosyal medyadaki kurumsal hesabı / sayfasının sadece şirketin müşterilerine özel bir ortam olmadığı ve herkese açık bir platform olduğu dikkate alındığında, söz konusu eylemin ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil ettiği ve ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bir işleme şartına dayanıldığına dair Kuruma somut herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı değerlendirmelerinde bulunulmuştur.

Söz konusu değerlendirmeler ışığında;

ilgili kişi hakkındaki duyurunun veri sorumlusu tarafından KVKK'nın 4. maddesine aykırı olarak herkese açık bir şekilde yapıldığı, veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir denge bulunmadığı, KVKK kapsamındaki bir işleme şartına dayanıldığına dair Kurum'a somut herhangi bir bilgi, belge sunulmadığı ve veri sorumlusunun ekonomik durumu dikkate alınarak, ilgili kişinin kişisel verilerini herhangi bir işleme şartına dayanmaksızın sosyal medya hesabında paylaşılmak suretiyle işlediği ve KVKK'nın 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer verilen veri güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirilen veri sorumlusu hakkında 30.000 TL idari para cezası uygulanmasına ve

ilgili sosyal medya paylaşımında yer verilen kişisel verilerin imha edilerek sonucundan Kurul'a bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına

karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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