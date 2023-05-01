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Bir ceza infaz kurumunda bulunan başvurucunun ilgili kurum aracılığıyla diğer kurum ve kuruluşlara gönderdiği dilekçelerin üst yazılarında tutuklama, suç türü ve kimlik bilgilerine rızası olmaksızın yer verilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin 11 Ocak 2023 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı 12 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Başvurucu bulunduğu ceza infaz kurumundan (“Kurum”) farklı kurum ve kuruluşlara yazdığı dilekçelerin üst yazılarında suç türü, tevkif numarası ve detaylı kimlik bilgilerinin paylaşılmamasını talep etmiştir. Kurumu başvurucunun farklı kurum ve kuruluşlara hitaben yazdığı dilekçelerin Kurum aracılığı ile gönderildiği sırada üst yazıda söz konusu bilgilerinin belirtilmemesi yönünde talepte bulunması linde üst yazıda bu bilgiler belirtilmeden dilekçelerin ilgili kuruma gönderilmesinin uygun olacağına karar vermiştir. Başvurucunun infaz hakimliğinden Kurum kararının kaldırılmasını talep etmesini takiben infaz hakimliği şikayetin reddine karar vermiştir. Karda 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un (“5275 sayılı Kanun”) 21'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında kişisel verilerin sınırlı olarak sayıldığı, bunların parmak ve avuç içi izleri, fotoğrafı, kan grubu, vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri olduğu, bu nedenle anılan kararın hukuka aykırılık teşkil etmediği ifade edilmiştir. Başvurucu infaz hakimliği kararına karşı ağır ceza mahkemesine itiraz etmiş olsa da ağır ceza mahkemesinin de infaz hakimliği kararını yerinde bularak itirazı reddetmesi üzerine başvurucu durumu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştır. Anayasa Mahkemesi, başvurunun özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı yönünden incelenmesi gerektiğini değerlendirmiştir. Söz konusu karar kapsamında:

başvurucunun söz konusu kişisel verilerinin infaz işlemlerine ilişkin olması halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“6698 sayılı Kanun”) 28'inci maddesi gereğince açık rızası olmaksızın söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenebilmesinin ya da aktarılabilmesinin mümkün olduğu,

mevzuatta infaz işlemlerinin ne olduğuna dair açık bir tanım bulunmadığı, bununla birlikte başvuru konusu olayda, başvurucunun özel hayatına ilişkin dilekçelerin üst yazılarında kişisel verilerine yer verilen kurumların yargısal süreçle ilgili makamlar olmadığının açık olduğu,

bu bağlamda başvurucunun yazdığı dilekçelerin yargısal süreçle ilgili olmayan söz konusu kurumlara gönderilmesi için bir nevi aracılık yapan Kurum'un üst yazılarda başvurucunun suç türü, tevkif numarası ve detaylı kimlik bilgilerine yer vermesinin infaz işlemi kapsamında değerlendirilemeyeceği,

ayrıca başvurucunun söz konusu kişisel verilerinin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında paylaşıldığının da ortaya konulamadığı,

dolayısıyla başvurucunun söz konusu kişisel verilerinin infazla ilgili olmayan yazışmalarda paylaşılmasının ayrıca ve açıkça bir kanun ile düzenlenmesini veya başvurucunun açık rızasının varlığını gerektirdiği,

5275 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında hükümlülerin tanıya yönelik olarak kayıt altına alınacak kişisel verilerinin sınırlı olarak sayıldığı ve 5275 sayılı Kanun'un zorunlu kıldığı haller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemeyeceğinin düzenlendiği,

somut olayda başvurucunun üst yazıda yer almasını istemediği suç türü, tevkif numarası ve detaylı kimlik bilgileri şeklindeki kişisel verilerinin 5275 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan özel nitelikli verilerden olmadığı,

bu bağlamda ilgili düzenlemenin, düzenlemede sayılan özel nitelikli veriler dışında kalan kişisel verilerin, hükümlü ve tutukluların kurum ve kuruluşlara gönderdikleri dilekçelerin üst yazılarında yazılması sonucunu doğurduğu ve fakat 5275 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında söz konusu kişisel verilerin üst yazılarda bulunmasına ilişkin usul hakkında açık ve detaylı kurallara yer verilmediği gibi konuya ilişkin başka bir mevzuat da tespit edilemediği,

dolayısıyla mahpusun söz konusu kişisel verilerinin infaz kurumu tarafından hangi mercilerle paylaşılabileceği ile kişisel verilerin ve mahremiyetin nasıl korunacağı hususlarında açık bir düzenlemenin mevcut olmadığı, uygulamada da anılan konular yönünden bir belirsizliğin bulunduğu,

bu itibarla mahpusun kişisel verilerinin söz konusu üst yazılarda yazılmasını içeren uygulamanın idarenin takdir yetkisinin sınırlarını düzenleyen, bununla birlikte muhataplarının yetki aşımı ile keyfiliğe karşı yeteri kadar güvenceye sahip olmalarını sağlayacak niteliği ve açıklığı olan kurallara dayanmadığı ve

bu açıklamalar çerçevesinde somut olayda özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunması hakkına yapılan müdahalenin yukarıda incelenen mevzuat gözetildiğinde kanuni dayanağının bulunmadığı

ifadelerine yer verilmiş olup başvurucunun T.C. Anayasası'nın 20'nci maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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