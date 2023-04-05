Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Vekaleten Yapılacak Şikayetlerin Elektronik Ortamda Kurula İletilmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu 27 Mart 2023 tarihinde yayımlanmış olup, söz konusu duyuru kapsamında:
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15. maddesinde yer alan “Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.” hükmü uyarınca Kurum'a intikal eden şikayetlerin Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından sonuçlandırılmakta olduğu,
- halihazırda şikayet dilekçelerinin Kurul'a elden, posta veya kargo yoluyla iletilebildiği gibi www.kvkk.gov.tr adresinde hizmete sunulan “Şikayet Modülü” aracılığıyla elektronik ortamda da iletilebildiği,
- bu kapsamda, vekaleten yapılacak şikayetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde Kurum'a iletilebilmelerini ve takip edilebilmelerini teminen 27 Mart 2023 tarihi itibariyle “Şikayet Modülü” sisteminin avukatların da vekaleten yapacakları şikayetleri iletebileceği şekilde güncellendiği ve
- söz konusu şikayet modülüne https://sikayet.kvkk.gov.tr internet bağlantısından ulaşılabildiği
açıklamalarına yer verilmiştir.
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