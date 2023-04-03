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Turkey: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Meta Ve WhatsApp'a VERBİS Kayıt Yükümlülüklerini Yerine Getirmedikleri Gerekçesiyle Toplam 5,3 Milyon Türk Lirası Para Cezası Uyguladı

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), re'sen başlattığı inceleme kapsamında, Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'a Veri Sorumluları Sicili‘ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle ayrı ayrı 2,665,000 TL (yaklaşık 128,560 EUR) idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi.

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarını bünyesinde bulunduran, sosyal medya ve teknoloji devi Meta'ya ve Türkiye'de ve dünyada en yüksek kullanıcı sayısına sahip çevrim içi mesajlaşma uygulaması olan Meta bünyesindeki WhatsApp'a uygulanan idari para cezasına konu ihlal için belirlenen ceza tutarının 2023 yılı için alt sınırı 119,428 TL, üst sınırı ise 5,971,989 TL'dir.

Kanun'da, idari para cezalarının belirlenmesine dair Kabahatler Kanunu'na atıf yapılmakla yetinilmiş, idari para cezalarının hangi kriterler değerlendirilerek verildiğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle Kurul'un idari para cezası miktarını tayin ederken, daha once VERBİS kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi kapsamında verdiği cezaları belirlerken aldigi algoritma kararına göre mi yoksa farklı bir algoritma kararına göre mi ceza miktarını belirlediği belli değildir. Veri sorumluları, cezanın tayininde hangi hususların baz alındığına ilişkin olarak Kurul'dan bilgi talep edebilirler. Söz konusu karar yayınlandığında, Kurul tarafından ceza miktarının tayininde göz önünde bulundurulan hususların netlik kazanacağını bekliyoruz.

Kurul kararlarına karşı da yargı yolu açık olup, Meta ve Whatsapp'ın bu hususla ilgili alacağı aksiyonlar önümüzdeki günlerde belli olacaktır.

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