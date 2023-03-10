TikTok Pte. Ltd.'ye ("TikTok") ait TikTok uygulamasi ile ilgili olarak açik rizanin 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu'na ("Kanun") uygun alinmadigi, kisisel verilerin elde edilmesi ve saklanmasi hususlarinda hukuka aykiriliklarin bulundugu ve yazilima ait birçok güvenlik açigi oldugu yönündeki muhtelif haberler ve sikayetlerden hareketle Kisisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafindan resen inceleme baslatilmis olup; Kurul'un konuya iliskin karar özeti 1 Mart 2023 tarihinde Kisisel Verileri Koruma Kurumu internet sitesinde yayimlanmistir.

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