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Başvurucunun kullandığı telefon hattı ile ilgili bilgilerin veril-mesine yönelik talebinin müşterisi olduğu iletişim şirketi tarafından reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Anaya-sa Mahkemesi kararı 20 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Somut olayda başvurucu kullandığı telefon hattı-na ait 2014-2015 yıllarının internet verilerini, log ka-yıtlarını, telefonunun IMEI bilgilerini ve Hot Spot (açık Wi-Fi noktası) kullandığı tarih bilgisini müşterisi olduğu ile-tişim şirketinden istemiştir. Başvurucu ayrıca, cep telefonu üzerinden internet kullandığında başka abonelerle ortak aldığı IP numaralarının ve bu ortak kullanımlardaki diğer abonelere ait telefon numaralarının telefon numarasıyla aynı IP numarası aldığı tarihlerdeki log kayıtlarına ilişkin veri bilgisinin kendisi ile paylaşılması talebinde bulunmuştur. Buna karşılık iletişim şirketi tarafından söz konusu verilerin ancak mahkemenin is-temesi durumunda paylaşılabileceği belirtilerek başvurucunun anılan talepleri red-dedilmiş olup, başvurucunun konuya ilişkin derece mahkemelerinde açtığı davalar da reddedilmiştir. Başvurucunun Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu başvuru üzerine Ana-yasa Mahkemesi tarafından somut olayın kişisel verilerin korunması hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkı kapsamında incelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendir-meler kapsamında:

T.C. Anayasası'nın 20. maddesinde yer alan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının, kişinin kendi-siyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilmeyi, bu verilere erişmeyi, bunların düzeltilmesini veya silin-mesini talep etmeyi ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsadığı,

kişilerin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme ve bu verilere erişim hakkının veri işleme-nin şeffaflığı / açıklığı ilkesinin bir uzantısı olduğu,

kişilerin kendisi hakkında hangi verilerin kim tarafından, ne zaman ve hangi nedenle işlendiğini bilmesi-nin bu verileri düzeltme, sildirme ve engelleme gibi anayasal haklarını kullanmasını da mümkün kıldığı,

demokratik bir toplumda veri sahiplerine kişisel verilerine erişim imkanı tanınması ve bu imkanın kolay-ca kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği,

somut olayda mahkemelerin çok dar bir yorumla söz konusu talepleri bir hak ya da hukuki ilişkiden ziyade maddi verilere ilişkin bulmasının ve tüketici mahkemesi nezdinde güncel bir yararın bulunmadığın-dan menfaat şartı yokluğu nedeniyle davanın esasına girilmeden reddedilmesinin, başvurucunun kişisel verilerine erişimini engellediği,

yapılan yargılama sürecinde başvurucunun kişisel verilerine erişme talebinin reddedilmesinde T.C. Ana-yasası'nın 20. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının gerekliliklerine uygun bir sebep gösterilmediği ve ayrıca böyle bir uygulamayı haklı kılabilecek ilgili ve yeterli bir gerekçenin de ortaya konulmadığı,

derece mahkemelerince kişisel verilerin korunması mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat gözetilerek iletişim şirketinin söz konusu kişisel verilere erişim sağlaması yönünden ne gibi yükümlülükleri olduğunun yargıla-ma sürecinde hiç tartışılmadığı ve bu hususların açıklığa kavuşturulmadığı ve

ilgili dava kapsamında başvurucunun anayasal güvencelerden yararlanabilmesine imkan verebilecek olan esasa yönelik incelemenin gerçekleştirilmemesi nedeniyle, teorik olarak mevcut olan etkili bir hukuk yolunun işlevsiz kalmasına yol açtığı

fadelerine yer verilmiş olup, derece mahkemelerinin başvurucunun kişisel verilerine erişebilmesi yönündeki ta-lebinin esasının incelenmesini engelleyen yorumu sebebiyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verile-rin korunmasını isteme hakkı ile bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Söz konusu kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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