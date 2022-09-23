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Dijital Hukuk'un ilk bölümünde neler konuşuldu?

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Küzeci ile Rekabet ve uyum ekibi yöneticimiz Av. Bulut Girgin bir araya gelerek rekabet hukuku ve kişisel verilerin korunması hukukunun kesişimleri hakkında keyifli bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Rekabet hukuku ve kişisel verilerin korunması hukukunun tarihsel ortaklıkları, ekonomi ve insan hakları açısından benzer noktaları, şirketlerin mevzuatlara bakış açılarının değişimi, dijital platformların geleceği ve verinin rekabet gücü üzerindeki etkisi gibi konular tartışıldı.

Dijital Hukuk serisinin ilk bölümüne bu link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://open.spotify.com/episode/42UEd67NnR43Y2Ge9oNPby?si=0bd32647d0314fd0

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