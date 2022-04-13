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Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ocak 2022'de “ Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber” taslağı yayınlamıştır. Kamuoyunun görüşüne ve yorumlarına sunulan bu taslak uyarınca, biz de çerezlerin bir internet sitesinde nasıl alınması ve/veya işlenmesi gerektiği, çerezler aracılığıyla işlenmekte olan kişisel verilere ilişkin aydınlatmanın nasıl yapılması gerektiği ve web sitesi ziyaretçileri çerezler kapsamında bilgilendirilirken kullanıcı arayüzündeki doğru ve yanlış uygulamaların neler olduğuna ilişkin size yol haritası oluşturmak istedik. Buna göre, KP Veri Danışmanlığı'ndan meslektaşlarımızla birlikte uygulamada faydalanabileceğiniz bu kaynağı hazırladık.

Web sitenizde çerezler aracılığıyla veri işleme faaliyeti gerçekleştiriyorsanız çalışmada aşağıdaki soruların cevaplarını arayabilirsiniz;

* Çerezler aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeyi nasıl yapmalısınız?

* Çerez aydınlatma metninde bulunması zorunlu unsurlar nelerdir?

* Kişilerin çerezlere ilişkin tercihlerini nasıl almalısınız/almamalısınız?

* Çerez tercihlerinin (açık rızaların) çerez yönetim aracı ile yönetilmesi halinde çerez yönetim aracı ile kişilere hangi seçenekleri, nasıl sunmalısınız?

* Çerezlere ilişkin bilgilendirmeyi ve tercihleri ne zaman almalısınız?

* Hangi çerezler kişinin açık rızasını gerektirir? (Kişilerin açık rızasını gerektiren çerezler, kişi tercihlerini belirtmeden kullanılmaya başlanmamalıdır.)

Detaylı çalışmayı indirmek için bu linke tıklayabilirsiniz: ÇEREZLER HAKKINDA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER 2022

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.