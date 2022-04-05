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Mart ayının kişisel verilerin korunması alanında göze çarpan gelişmesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ("Kurum") bir internet sitesinin ilgili kişiye ait e-Devlet şifresi ile T.C. kimlik numarası bilgisini toplamasına ilişkin kararı oldu.

Mart ayında ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri aşağıda sizler için özetliyoruz:

Karar - Bir internet sitesinin e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası bilgilerini toplaması hakkında karar

İlgili kişi, Kurum'a yaptığı şikayette; veri sorumlusunun internet sitesinde senet ile alışveriş esnasında e-Devlet şifresinin istendiğini iddia etmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), 17 Şubat 2022 tarihli 2022/137 sayılı kararında;

veri sorumlusunun internet sitesine üyelik için kişilerin ad, soyadı, e-posta, telefon, adres, parola bilgisinin ve T.C. kimlik numarasının talep ettiğini,

siparişin tamamlanması için ilgili kişinin e-Devlet şifresinin istendiğini, şifrenin verilmemesi halinde kişilerin hizmetten yararlanamaması sebebiyle verilen rızanın geçerli olmadığını,

internet sitesinde üyeliği bulunan kişiye ait T.C. kimlik numarasının hesap oluşturma sayfasına girilmesi halinde ilgili kişinin adres bilgisinin otomatik olarak görüntülendiğini,

kişisel verilere hukuka aykırı erişim sağlanmasına sebebiyet veren veri sorumlusunun bildirimde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmediğini tespit etti.

Bu doğrultuda Kurul; (i) üyelik oluşturmak için T.C. kimlik numarasının zorunlu kılınması, veri işleme hukuki sebeplerinden herhangi birine dayanılmaması ve önceden internet sitesine üye olan kişilerin kişisel verilerinin üçüncü kişilerce görüntülenebilmesi sebepleriyle 300.000 TL idari para cezası uygulanmasına, (ii) veri sorumlusunun, ilgili kişilerden topladığı e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numaralarını imha ederek Kurul'a bilgi vermesine, (iii) veri sorumlusunun internet sitesine daha önce üye olmuş kişilerin kişisel verilerinin görüntülenmesine sebebiyet veren güvenlik açığının derhal gidermesine ve Kurul'a en geç otuz gün içinde bilgi vermesine ve (iv) üye olan ilgili kişilerin verilerine üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı erişim sağlanmasına ilişkin re'sen inceleme başlatılmasına karar verdi.

Karara buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyadan Göze Çarpan Gelişmeler

AB-ABD: Trans-Atlantik veri aktarımı anlaşması

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın 12 Temmuz 2020 tarihli Gizlilik Kalkanı (Privacy Shield) kararını yürürlükten kaldıran kararı, AB'den ABD'ye veri aktarımında belirsizlik yaratmıştı. Bu belirsizliği gidermek adına 15 Mart 2022 tarihinde ABD Başkanı Biden ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tarafların yeni bir Trans-Atlantik veri aktarımı anlaşmasına vardığını duyurdu.

Yeni anlaşmaya göre, ABD'nin sinyal gözetimine ilişkin sınırlamalara uyum sağlaması ve bir tazminat mekanizması kurması gerekiyor. Mevcut durumda ABD ve AB prensipte anlaşmaya varmış olup tarafların düzenlemeyi yasal olarak kabul etmesi gerekiyor. Yeni düzenlemenin ABD ve AB arasındaki iş birliğini ve dijital ekonomik büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Almanya: Çerezler hakkında sıkça sorulan sorular belgesini yayımlandı

Baden-Württemberg Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Komiseri, 4 Mart 2022 tarihinde, internet sitesi operatörleri ve mobil uygulama geliştiricileri için üçüncü taraf çerezleri hakkında sıkça sorulan sorular belgesini yayımladı.

Belge, çerez kullanımı ve çerez izinlerinde yapılan yaygın hataları örneklendirerek kişisel verilerin korunmasına yönelik öneriler sunuyor.

Eyalet komiserinin basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz (Almanca).

Birleşik Krallık: Veri merkezi operatörleri ve kullanıcıları için kılavuz yayımlandı

17 Mart 2022 tarihinde Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Ulusal Altyapının Korunması Merkezi, veri merkezi güvenliğini artırmak amacıyla ortak bir kılavuz yayımladı. Kılavuz, veri merkezi operatörlerinin ve kullanıcılarının güvenlik tehditlerini öngörerek olası siber saldırıların önüne geçmesini amaçlıyor.

Kılavuz, veri merkezlerinin fiziksel, personele ilişkin ve siber güvenliğini birlikte sağlamaya yönelik bir strateji geliştirmesini tavsiye ediyor. Kılavuzda ayrıca dünyadaki veri ihlali örneklerinin yanı sıra, siber saldırı aktörlerinin güvenlik önlemlerini aşma yöntemleri ile çalışanların, veri lokasyonunun ve veriye sahip olanların veri güvenliğindeki rolü de yer alıyor.

Kılavuzlara buradan ulaşabilirsiniz (İngilizce).

ABD: Kongre, İhlal Raporlama Yasası'nı yayınladı

2022 Kritik Altyapılarda Siber Olay Raporlama Yasası, 15 Mart 2022 tarihinde ABD Başkanı Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Yasa, idari otoriteler arasındaki bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasına, veri ihlal bildirimlerine ve siber saldırıların azaltılmasına yönelik düzenlemeler getiriyor. Yasa uyarınca, finans kuruluşları gibi kritik altyapı operatörlerinin siber saldırıları 72 saat, fidye ödemelerini ise 24 saat içinde Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı'na (CISA) bildirmesi gerekiyor.

Yasa kapsamında şeffaflığın artacağı ve özel şirketlerin siber saldırılar karşısında daha etkili aksiyonlar alacağı belirtilse de, bu alanda faaliyet gösteren şirketler, düzenlemelerin lafzı ve kapsamının net olmamasına ilişkin çekinceler ileri sürüyor.

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