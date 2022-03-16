Sikâyete konu olayda, veri sahibinin kisisel verisi niteligindeki bilgilerinin yer aldigi Yüksekögretim Kurumlari Sinavi (YKS) sinav sonuç belgesinin yerel haber sitesi tarafindan açik rizasi olmaksizin paylasildigi ve veri sorumlusuna bu veri isleme faaliyeti ile ilgili basvuruda bulunuldugu, ancak bu basvurunun da yanitsiz birakildigi belirtilmistir.

Kurul, bahse konu olayda haberi yayinlayan veri sorumlusu açisindan basin özgürlügü söz konusu iken ilgili kisi açisindan da kisisel verilerin korunmasini isteme hakkinin söz konusu oldugu, dolayisiyla basin özgürlügü ile kisisel verilerin korunmasini isteme hakkinin karsi karsiya oldugunu belirtmektedir.

Kurul, haberdeki olayin toplumu konu üzerinde düsünmeye sevk etmedigi ve dolayisiyla bir kamu yarari bulunmadigi kanaatine varmis olup, söz konusu haberde gerçeklestirilen kisisel veri isleme faaliyetinin Kanuna aykirina olduguna ve veri sorumlusuna idari para cezasi uygulanmasina karar vermistir. Karar tarihi itibariyle sikâyete konu haberin internet sitesinden kaldirilmasinin, veri sorumlusuna verilen cezada hafifletici sebep oldugu belirtilmistir.

Kararin tam metnine asagidaki linkten ulasabilirsiniz:

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7179/2022-13