Kisisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafindan hazirlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasina Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Teblig ("Teblig") 6 Aralik 2021 tarihli ve 31681 sayili Resmî Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girdi.
Teblig ile (TS) EN ISO/IEC 17024 numarali standarda uygun olarak Veri Koruma Görevlisi Programi ("Program") dahilinde kisilerin sertifikasyonuna iliskin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre,
- Kurum tarafindan usul ve esaslari belirlenecek Program'da katilim belgesini alan kisilerden sinavda basarili olanlar "veri koruma görevlisi" unvanini kullanmaya hak kazanacaktir.
- Sertifikasyona iliskin sinavlarda basarili olanlari belgelendirmeye Türk Akreditasyon Kurumu tarafindan (TS) EN ISO/IEC 17024 standardi kapsaminda akredite edilen kuruluslar yetkili olacaktir.
- Veri koruma görevlisinin, sertifikalandirildigi Program kapsaminda kisisel verilerin korunmasi mevzuati açisindan yeterli bilgiye sahip oldugu kabul edilecektir.
- Veri koruma görevlisi, sadece sertifikalarinin geçerlilik süresi boyunca bu unvani kullanabilecektir. Verilen sertifikalarin geçerlilik süreleri sinav sonuçlarinin ilanindan itibaren 4 yildir.
- Veri sorumlusunun ve/veya veri isleyenin bünyesinde veri koruma görevlisi istihdam etmesi, veri sorumlusunun ve veri isleyenin 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ve ilgili mevzuata uyma sorumlulugunu ortadan kaldirmayacaktir.
6 Aralik 2021 tarihli ve 31681 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Teblig'in tam metnine bu baglantidan ulasabilirsiniz.
Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.
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