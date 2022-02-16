Kisisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafindan hazirlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasina Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Teblig ("Teblig") 6 Aralik 2021 tarihli ve 31681 sayili Resmî Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girdi.

Teblig ile (TS) EN ISO/IEC 17024 numarali standarda uygun olarak Veri Koruma Görevlisi Programi ("Program") dahilinde kisilerin sertifikasyonuna iliskin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre,

Kurum tarafindan usul ve esaslari belirlenecek Program'da katilim belgesini alan kisilerden sinavda basarili olanlar "veri koruma görevlisi" unvanini kullanmaya hak kazanacaktir.

Sertifikasyona iliskin sinavlarda basarili olanlari belgelendirmeye Türk Akreditasyon Kurumu tarafindan (TS) EN ISO/IEC 17024 standardi kapsaminda akredite edilen kuruluslar yetkili olacaktir.

Veri koruma görevlisinin, sertifikalandirildigi Program kapsaminda kisisel verilerin korunmasi mevzuati açisindan yeterli bilgiye sahip oldugu kabul edilecektir.

Veri koruma görevlisi, sadece sertifikalarinin geçerlilik süresi boyunca bu unvani kullanabilecektir. Verilen sertifikalarin geçerlilik süreleri sinav sonuçlarinin ilanindan itibaren 4 yildir.

Veri sorumlusunun ve/veya veri isleyenin bünyesinde veri koruma görevlisi istihdam etmesi, veri sorumlusunun ve veri isleyenin 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ve ilgili mevzuata uyma sorumlulugunu ortadan kaldirmayacaktir.

6 Aralik 2021 tarihli ve 31681 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Teblig'in tam metnine bu baglantidan ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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