ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu “Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar-2” kitapçığını 3 Ocak 2022 tarihinde hazırlamış ve yayınlamıştır. Bu kitapçık soru-cevap formatında hazırlanmış olup, toplamda 64 sorunun cevabını içermektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu bu kitapçığı yayınlayarak, Türkiye'deki kişisel verilerin korunması mevzuatındaki temel konular hakkında kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kitapçığın Türkçe versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.