26 Kasım 2021 tarihinde KP Talks'un ikinci paneli olan "Aradığınız gerçek bulunamadı: "Unutulma hakkı", basın özgürlüğü ve haber alma hürriyetinin düşmanı mı?" başlıklı webinar alanında uzman birbirinden değerli katılımcı ile Selin Özbek Cittone ve Mehmet Ali Köksal moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panelde kimler konuştu?

Panelde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Törenli, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Gazetecilik A.B.D. Başkanı Doç. Dr. Elif Korap Özel, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Küzeci ve Gazeteci/Yayıncı Nevşin Mengü konuşmacı olarak bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Panelde neler konuşuldu?

Panel temel itibariyle haber kavramı ve unutulma hakkının niteliği üzerinden şekillenerek, haberin unsurları ve hangi durumlarda gerçek kişilere ait kişisel verilerin haber içerisinde açıkça paylaşılabileceği, unutulma hakkının hangi durumlarda ne şekilde kullanılabileceği, hukuka aykırı bir haber söz konusu olduğunda 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un öngördükleri başta olmak üzere başvurulabilecek kanallar, unutulma hakkına dokunan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nı kararları ve benzeri pek çok husus derinlemesine tartışılmıştır.

Paneli kaydına nereden ulaşabilirsiniz?

KP Talks panelleri gerçekleştirilmesini takip eden hafta içerisinde KP Talks Youtube Kanalı'nda yayınlanmaktadır. KP Talks "Aradığınız gerçek bulunamadı: "Unutulma hakkı", basın özgürlüğü ve haber alma hürriyetinin düşmanı mı?" başlıklı ikinci panelin kaydına buradan ulaşabailirisniz: Video.

Panel temel itibariyle haber kavramı ve unutulma hakkının niteliği üzerinden şekillenerek, haberin unsurları ve hangi durumlarda gerçek kişilere ait kişisel verilerin haber içerisinde açıkça paylaşılabileceği, unutulma hakkının hangi durumlarda ne şekilde kullanılabileceği, hukuka aykırı bir haber söz konusu olduğunda 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un öngördükleri başta olmak üzere başvurulabilecek kanallar, unutulma hakkına dokunan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nı kararları ve benzeri pek çok husus derinlemesine tartışılmıştır. Panel içerisinde bahsi geçen unutulma hakkına ilişkin kararlardan, "W.W. ve M.L. v Almanya" kararına ilişkin güncel durum için http://www.kptalks.net/2022/01/karar-... linkinden ulaşabileceğiniz karar özetimize göz atabilirsiniz.

Gelecek KP Talks panellerinden nasıl haberdar olabilirsiniz?

KP Talks panelleri, Özbek Avukatlık Ortaklığı Linkedin hesabı, Köksal & Partners Avukatlık Ortaklığı Linkedin hesabı ve KP Veri Danışmanlığı Linkedin hesabından duyurulmaktadır. Bu hesapları takip etmeniz halinde veya KP Talks panellerinden birine kayıt sırasında e-posta adresinizin daha sonra panellerin size duyurulması amacıyla işlenmesine izin vermeniz halinde tarafınıza gönderilecek e-posta aracılığıyla panellerden haberdar olabilirsiniz.