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Kurum'a, mağazada kasa işlemleri esnasında ilgili kişilere SMS ile doğrulama kodu gönderildiği ve ödemelerinin tamamlanması ya da bilgilerinin güncellenmesi için gerekli olduğu gerekçesi ile söz konusu kodun kasa görevlisine bildirilmesinin istenildiği, ancak bahse konu işlemin akabinde ilgili kişilere mağaza faaliyetleri ile ilgili ticari elektronik ileti gönderildiği ne ilişkin ihbar ve şikayetler iletilmiş ve

ne ilişkin ihbar ve şikayetler iletilmiş ve Bahsedilen hususa ilişkin veri sorumlusunca herhangi bir aydınlatma yapılmadığı ve müşterilerden bilgilerinin güncellenmesi için gerekli olduğu gerekçesi ile ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin açık rıza alındığı tespit edilmiştir.

Buna göre, Kurum, duyurusunda aşağıdaki hususlardan bahsetmiştir:

1. AÇIK RIZA

a) Açık Rızanın Unsurları

Kurum, öncelikle açık rızanın tanımını hatırlatarak, açık rızanın aşağıdaki unsurlarına vurgu yapmıştır:

“belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza”

b) Birden Çok Kategoriye İlişkin Verinin İşlenmesi

Kurum, birden çok kategoriye ilişkin verinin işlenmesine dair açık rıza beyanında bulunulması durumunda, açık rızanın işlemenin farklı noktaları açısından da verilmiş olmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir.

c) Kişinin Neye Rıza Göstereceğini Bilmesi

Kurum, açık rızanın bir irade beyanı olduğunu, kişinin özgür bir şekilde rıza gösterebilmesi için de neye rıza gösterdiğini bilmesi gerektiğini ve dolayısıyla, kişinin rızasının sonuçları üzerinde de tam bir bilgi sahibi olması gerektiğini belirtmiştir.

d) Kişinin Özgür Biçimde Karar Vermesi

Kurum, rızanın, kişinin yaptığı davranışın bilincinde ve kendi kararı olması halinde geçerlilik kazanacağını; cebir, tehdit, hata ve hile gibi iradeyi sakatlayan hallerde, kişinin özgür biçimde karar vermesinin mümkün olmadığını ve bu gibi durumlarda bir özgür irade açıklamasından bahsedilemeyeceğinin altını çizmiştir. Kurum ayrıca, açık rızanın özgür irade ile açıklanması gerektiğinden, ilgili kişinin açık rızasının alınması, bir ürün veya hizmetin sunulmasının ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmasının ön şartı olarak ileri sürülmemesi gerektiğini de eklemiştir.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kurum, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu tarafından, ilgili kişilere bilgi verilmek suretiyle aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerektiğini, buna ilaveten, kişisel veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin açık rızasına dayanarak gerçekleştirilmesi durumunda ise, veri sorumlusu tarafından aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerektiğinden bahsetmiştir.

Son olarak, Kurum yaptığı yukarıdaki incelemeler sonucunda aşağıdaki hususları kamuoyuyla paylaşmıştır:

“SMS'in amacının ne olduğu ve bu SMS ile iletilen kodun verilmesi halinde ne gibi sonuçlar doğuracağı hususunun, katmanlı aydınlatmanın bir gereği olarak ilk aşamada veri sorumlusunun mağazalarda yetkilendirdiği kişiler tarafından ilgili kişilere açık ve anlaşılır bir biçimde aktarılması,

Ödeme esnasında ilgili kişilere SMS ile doğrulama kodu gönderilerek üyelik sözleşmesi, kişisel verileri işletme izni, ticari elektronik ileti onayı vb. birbirinden farklı işleme faaliyetlerinin tek bir eylemle gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalara son verilmesi, söz konusu işleme faaliyetlerine yönelik seçenek sunulmak suretiyle ayrı ayrı açık rıza alınması,

Veri sorumlularınca açık rıza alınması ve aydınlatma yükümlülüğü işlemlerinin birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek durumlardan kaçınılması,

Ticari elektronik ileti gönderimi için açık rıza alınmasını teminen SMS doğrulama kodu gönderilmesine yönelik bir uygulamaya gidilmesi halinde ise söz konusu işlemde alınacak açık rızanın tüm unsurları kapsaması önem arz etmektedir.”

Duyuruya ilişkin Kurum'un internet sitesi sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7104/MAGAZALARDA-ALISVERIS-SIRASINDA-ILGILI-KISILERE-SMS-ILE-DOGRULAMA-KODU-GONDERILMESI-SURETIYLE-KISISEL-VERILERIN-ISLENMESINE-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU

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