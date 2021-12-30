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24 Aralık 2021 tarihinde KP Talks'un üçüncü paneli olan "Veri Koruma Hukukundaki Güncel Sorunların Multidisipliner Açıdan İncelenmesi" webinarını Mehmet Ali Köksal ve Selin Özbek Cittone moderatörlüğünde gerçekleştirdik.

Panelin kaydına nereden ulaşabilirsiniz?

KP Talks panelleri gerçekleştirilmesini takip eden hafta içerisinde KP Talks Youtube Kanalı'nda yayınlanmaktadır. İşbu panelimizin kaydına aşağıdan ulaşabilirsiniz!

Panelde kimler konuştu?

Panelimizde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı ile Ceza ve Ceza Muhakemeleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner ve TOBB ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Ersun Civan bizlerle bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Panelde neler konuşuldu?

Panelde konuşmacılarımız COVID-19 kapsamında tedbir niteliğinde uygulanan önlemlerden aşı ve PCR bilgisinin işlenmesi konusuna kendi uzmanlıkları çerçevesinde yaklaştı. Bu kapsamda;

Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin geçtiğimiz aylarda zorunlu aşı uygulamalarına ilişkin olarak yayınlamış olduğu uygulamada yol gösterici nitelik taşıyan kararları, Anayasal düzenlemeler ve Anayasa Mahkemesi kararları açısından değerlendirmelerini, ölçülülük ilkesi açısından nelerin dikkate alınması gerekeceğini farklı açılardan ele alarak değerlendirdi.

Doç. Dr. Orhan Ersun Civan; Aşı ve PCR uygulamalarını iş ve sosyal güvenlik hukuku çerçevesinden ele alacak, bu uygulamaların nasıl hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilebileceği, aşı ve/veya PCR bilgisinin paylaşılmaması halinin işçi/işveren açısından değerlendirilmesi, KVKK m.6(3) kapsamında ifade edilen sır saklama yükümlüsünün kim olduğu ve işyeri hekiminin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, aşı ve PCR testi sonucunu paylaşmayan çalışana yaptırım uygulanıp uygulanamayacağı ve feshin son çare olması ilkesi açısından nasıl değerlendirme yapılabileceği gibi konularda görüşlerini paylaştı.

Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner; Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun verdiği idari para cezalarının suçta ve cezada kanunilik ilkesi kapsamında değerlendirilmesi, Kurul kararlarının sulh ceza hakimlikleri tarafından denetiminin kapsamı ve muhakeme usülü, kesinleşen kararlara karşı hangi durumlarda bireysel başvuru yapılabileceği, konuyla ilgili adil yargılanma hakkı bağlamında öne çıkan teminatlar ve Anayasa Mahkemesi'nin kabahatler hukukuyla ilgili örnek oluşturabilecek kararları konusundaki değerlendirmelerini paylaştı.

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