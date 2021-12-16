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A) VERBİS NEDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 16. Maddesinde, veri sorumluları siciline ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, (istisnalar hariç olmak üzere) kişisel veri işleyen veri sorumlularının sicile kaydolma yükümlülüğü getirilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığınca VERBİS sistemi hazırlanmış olup, bu sistem üzerinden veri sorumluları siciline kayıt işlemi gerçekleştirilecektir. VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.1

B) VERBİS'İN AMACI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan temel ilkeler arasında "hesap verebilirlik" bulunmasa da, Kurul uygulamaları ve referans kabul edilen Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü uyarınca veri sorumlularının hesap verilebilir olması ve ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 4/2-a maddesi uyarınca, veri sorumlusunun şeffaf/dürüst olması gerekmektedir. Bu itibarla, hesap verebilirliğin bir sonucu olarak şeffaflık ve dürüstlük gereği, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin verileri üzerinde kontrolün sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla VERBİS sistemi kurulmuş ve kamuya açık şekilde ücretsiz erişime sunulmuştur.

C) VERBİS'E KİMLER KAYIT YÜKÜMLÜSÜ?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 16/2. Maddesinde, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce VERBİS'e kaydolması gerekmektedir. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından VERBİS'e kayıt zorunluluğuna bazı istisnalar getirilmiştir. Buna göre istisna edilen veri sorumluları:

Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

Noterler

Siyasi partiler

Avukatlar

Arabulucular

Serbest Mali Müşavir ve Yemeinli Mali Müşavirler

Gümrük müşavirleri

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan (ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan) gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları

Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye'de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar

VERBİS'e kayıt zorunluluğu bulunan veri sorumluları:

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL' den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları,

Türkiye'de yerleşik dernek, vakıf ve sendikaların kendisine bağlı iktisadi işletme veri sorumluları* (*Kanaatimizce, iktisadi işletme veri sorumlusunun VERBİS kaydı için yine çalışan sayısı veya mali bilançoların dikkate alınarak bir sonuca gidilmesi gerekmektedir.)

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11.03.2021 tarih ve 2021/238 sayılı Kararı uyarınca, VERBİS'e kayıt zorunluluğu bulunanların 31.12.2021 tarihine kadar kaydolmaları gerekecektir.

D) VERBİS'E KAYIT İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR?

VERBİS'e kayıt işlemi "https://verbis.kvkk.gov.tr/" adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bahsi geçen adres üzerindeki yönlendirmeler takip edilerek kayıt işlemini yerine getirilmesi mümkündür. VERBİS'e kayıt sürecinde, Kişisel Veri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan rehberde yol göstermesi açısından faydalı olacaktır. (İlgi rehbere "https://verbis.kvkk.gov.tr/" adresine gidilerek sayfanın el altından erişim sağlanabilir.)

ÖZETLE

Türkiye'de yerleşik Gerçek Kişi/TüzelVeri Sorumluları için 2 :

Yurtiçinde yerleşik gerçek kişi veya tüzel kişi veri sorumlularınca VERBİS ana sayfada yer alan "Veri Sorumlusu Yönetici Girişi" butonu aracılığıyla giriş yapılır. İlk kez giriş yapanlar "kayıt olun" tıklayarak, açılan sayfada "yurtiçinde yerleşik gerçek kişi veya tüzel kişi" sekmesini seçerek, ,ilgili alanlar doldurularak PDF formatında başvuru formu sistemden oluşturulur. Oluşturulan formun çıktısı alınarak ıslak imzalı belge şeklinde Kurumun posta adresine posta yoluyla iletilir veya varsa kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden PDF formatındaki dosya eklenerek Kurumun KEP adresine iletilir. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresine "kullanıcı adı" ve "parola" gönderilir. Veri sorumlusu olan gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından "Veri Sorumlusu Yönetici Girişi" butonu aracılığıyla giriş yapıldıktan sonra Türkiye'de yerleşik ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişi "irtibat kişisi" olarak atanır. Veri sorumlusu, irtibat kişisi olarak kendisini atayabileceği gibi bir başka kişiyi de atayabilecektir. Atanan irtibat kişisi tarafından VERBİS ana sayfada yer alan "Sicile Kayıt" butonu aracılığıyla giriş yapılır ve gelen ekranlara bilgi girişi yapılarak Sicile kayıt işlemi sonuçlandırılır.

Yurtdışında yerleşik Gerçek Kişi/Tüzel Kişi Veri Sorumluları İçin 3 :

Yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının öncelikle "veri sorumlusu temsilcisi" ataması ve bu atamaya ilişkin onaylı belgeyi ıslak imzalı şekilde Kurumumuza iletmesi gerekmektedir. Atanacak veri sorumlusu temsilcisi Türkiye'de yerleşik bir tüzel kişi veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişi olmalıdır. Atanan veri sorumlusu temsilcisi tarafından, veri sorumlusu adına VERBİS ana sayfada yer alan "Veri Sorumlusu Yönetici Girişi" butonu aracılığıyla giriş yapılır. İlk kez giriş yapanlar "kayıt olun" tıklayarak, açılan sayfada "yurtdışında yerleşik gerçek kişi veya tüzel kişi" sekmesini seçerek,İlgili alanlar doldurularak PDF formatında başvuru formu sistemden oluşturulur. Oluşturulan formun çıktısı alınarak ıslak imzalı belge şeklinde Kurumun posta adresine posta yoluyla iletilir veya varsa kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden PDF formatındaki dosya eklenerek Kurumun KEP adresine iletilir. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresine "kullanıcı adı" ve "parola" gönderilir. Veri sorumlusu temsilcisi tarafından "Veri Sorumlusu Yönetici Girişi" butonu aracılığıyla giriş yapıldıktan sonra Türkiye'de yerleşik ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişi "irtibat kişisi" olarak atanır. Veri sorumlusu temsilcisi, irtibat kişisi olarak veri sorumlusu temsilcisi bünyesinde çalışan bir kişiyi atayabileceği gibi bünyesi dışında bir kişiyi de atayabilecektir. Atanan irtibat kişisi tarafından VERBİS ana sayfada yer alan "Sicile Kayıt" butonu aracılığıyla giriş yapılır ve gelen ekranlara bilgi girişi yapılarak kayıt işlemi sonuçlanır.

Kamu Kurumları ile Meslek Kuruluşları İçin:

Kamu Kurumları ile Meslek Kuruluşları olan veri sorumlularınca VERBİS ana sayfada yer alan "Veri Sorumlusu Yönetici Girişi" butonu aracılığıyla giriş yapılır. İlk kez giriş yapanlar "kayıt olun" tıklayarak, açılan sayfada "kamu kurum ve kuruluşu" sekmesini seçerek, ,ilgili alanlar doldurularak PDF formatında başvuru formu sistemden oluşturulur. Oluşturulan formun çıktısı alınarak ıslak imzalı belge şeklinde Kurumun posta adresine posta yoluyla iletilir veya varsa kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden PDF formatındaki dosya eklenerek Kurumun KEP adresine iletilir. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresine "kullanıcı adı" ve "parola" gönderilir. Veri sorumlusu olan gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından "Veri Sorumlusu Yönetici Girişi" butonu aracılığıyla giriş yapıldıktan sonra Türkiye'de yerleşik ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişi "irtibat kişisi" olarak atanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat kişisi, üst düzey yönetici tarafından Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla belirlenerek Sicile kaydı yapılan daire başkanı veya üstü yöneticidir. Atanan irtibat kişisi tarafından VERBİS ana sayfada yer alan "Sicile Kayıt" butonu aracılığıyla giriş yapılır ve gelen ekranlara bilgi girişi yapılarak Sicile kayıt işlemi sonuçlandırılır.

E) VERBİS KAYDINDA İSTENEN BİLGİLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 16/3. Maddesi ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinde, VERBİS'e kayıt için istenilen bilgilerin neler olduğu belirtilmiştir. Buna göre;

Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisine ait kimlik ve adres bilgilerine ilişkin Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler,

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,

Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinde öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre alınan tedbirler,

Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi.

Uyarı: Veri sorumlularınca VERBİS'e kayıtta girilecek yukarıda bahsedilen bilgiler; kişisel verileri işlenmiş olan gerçek kişilere ait kişisel veriler değil, veri sorumlularının işlemekte oldukları verilerin sadece üst başlıklar halinde KATEGORİK BAZDAKİ bilgilerinden ibaret olacaktır. Söz konusu bilgilere ilişkin tüm kategoriler sistem içerisinde mevcuttur. Sistemde yer almayan kategorinin bulunması halinde, "diğer" seçeneği ile manuel giriş imkanı da bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 28. Maddesinde "istisnalara" yer verilmiş olup, bu istisnalar çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi durumunda bu bilgiler özelinde VERBİS'e kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır.

F) VERBİS'E KAYIT ESNASINDA YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 5/1-ç maddesi uyarınca, VERBİS'e kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, "Kişisel Veri İşleme Envanteri" hazırlamakla yükümlüdür. Zaten, VERBİS'e kayıt için gerekli yukarıdaki maddede bahsedilen bilgiler "Kişisel Veri İşleme Envanteri"ne dayalı şekilde hazırlanması gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından "Kişisel Veri İşleme Envanteri" örneği hazırlanmış olup, ekte örneğine yer verilmiştir4.

Usulüne uygun "Kişisel Veri İşleme Envanteri" hazırlamak için bazı adımların takip edilmesi faydalı olacaktır. Buna göre;

Süreç veya Faaliyet Bazında Kişisel Verilerin Tespiti: Öncelikle tüm iş süreçlerini birimler bazında tek tek tespit edilmesi, süreçler kapsamındaki faaliyetlerin listelenmesi, faaliyetleri yerine getirirken hangi tür kişisel veri içeren bilgi veya belgelerin elde edildiği ve bu bilgi veya belgelerde yer alan tüm kişisel verileri tek tek belirlenmesi gerekmektedir 5 .

Öncelikle tüm iş süreçlerini birimler bazında tek tek tespit edilmesi, süreçler kapsamındaki faaliyetlerin listelenmesi, faaliyetleri yerine getirirken hangi tür kişisel veri içeren bilgi veya belgelerin elde edildiği ve bu bilgi veya belgelerde yer alan tüm kişisel verileri tek tek belirlenmesi gerekmektedir . Tespit Edilen Kişisel Verilerin Niteliklerinin Belirlenmesi: İlk adımdan sonra, her bir süreç ve faaliyet için işlendiği tespit edilen kişisel verilerin niteliklerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu noktada, işlenen kişisel verinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığına bakılmalıdır 6 .

İlk adımdan sonra, her bir süreç ve faaliyet için işlendiği tespit edilen kişisel verilerin niteliklerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu noktada, işlenen kişisel verinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığına bakılmalıdır . İşlenen Kişisel Verinin Hukuki Sebebinin Tespiti: Bu adımda, veri sorumlusunun, iş süreçlerine bağlı olarak işlediği kişisel verilerin her biri için Kanunun 5. veya 6. maddelerinde yer alan işleme şartlarından hangisine dayanarak kişisel veri işlemekte olduğuna dair belirleme yapılacaktır 7 .

Bu adımda, veri sorumlusunun, iş süreçlerine bağlı olarak işlediği kişisel verilerin her biri için Kanunun 5. veya 6. maddelerinde yer alan işleme şartlarından hangisine dayanarak kişisel veri işlemekte olduğuna dair belirleme yapılacaktır . Kişisel Veri İşleme Amaçlarının Tespiti: Kanunun 4. maddesi 2. fıkrası (ç) bendinde yer alan "İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkesi gereği veri sorumlularının, faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel verileri, hangi işleme amacına dayanarak işlediğini tek tek kişisel veri bazında belirlemesi gerekmektedir 8 .

Kanunun 4. maddesi 2. fıkrası (ç) bendinde yer alan "İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkesi gereği veri sorumlularının, faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel verileri, hangi işleme amacına dayanarak işlediğini tek tek kişisel veri bazında belirlemesi gerekmektedir . Veri Konusu Kişi Grubunun Belirlenmesi: Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından, kişisel verilerin hangi veri konusu kişi grupları için işlendiğine dair belirleme yapılmalıdır 9 .

Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından, kişisel verilerin hangi veri konusu kişi grupları için işlendiğine dair belirleme yapılmalıdır . İşlenen Kişisel Verilerin Saklama Süresinin Belirlenmesi: Kanunun 4. maddesi 2. fıkrası (d) bendinde yer alan "İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme" ilkesi gereği veri sorumlularının, faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilerin saklama sürelerini tek tek kişisel veri bazında belirlemesi gerekmektedir 10 . (VERBİS'e kayıt yükümlüleri kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürenin belirlenmesi, bu sürelerin kişisel veri işleme envanterinde belirtilen bilgilerle uyumu ve azami sürenin aşılıp aşılmadığının takibi için kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlayarak, bu politikanın uygulanmasını temin etmeleri lazım gelmektedir. KVKK'nin resmi web sitesinin Rehberler bölümünde bu politikaya ilişkin rehbere erişmek mümkündür. Yol göstermesi açısından faydalı olabilecektir.)

Kanunun 4. maddesi 2. fıkrası (d) bendinde yer alan "İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme" ilkesi gereği veri sorumlularının, faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilerin saklama sürelerini tek tek kişisel veri bazında belirlemesi gerekmektedir . İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı / Alıcı Gruplarının Belirlenmesi: Veri sorumlularının, faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel verileri hangi alıcı veya alıcı gruplarına aktardığını tek tek kişisel veri bazında belirlemesi gerekmektedir 11 .

Veri sorumlularının, faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel verileri hangi alıcı veya alıcı gruplarına aktardığını tek tek kişisel veri bazında belirlemesi gerekmektedir . Yabancı Ülkelere Aktarılan Kişisel Verilerin Belirlenmesi: Veri sorumluları, faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel verilerden varsa yurt dışına aktarım yapılacak olanları tek tek belirlemesi ve bunun sonucunda da bu verilerle ilgili olarak Kanunun 9. maddesinde sayılan şartları ihtiva edip etmediğini tespit etmeli, şartların bulunmaması halinde yurt dışına aktarımı yapmamalı ya da Kanuna uyumu sağlamalıdır.

Veri sorumluları, faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel verilerden varsa yurt dışına aktarım yapılacak olanları tek tek belirlemesi ve bunun sonucunda da bu verilerle ilgili olarak Kanunun 9. maddesinde sayılan şartları ihtiva edip etmediğini tespit etmeli, şartların bulunmaması halinde yurt dışına aktarımı yapmamalı ya da Kanuna uyumu sağlamalıdır. İşlenen Kişisel Veriler İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirlerin Belirlenmesi: Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasına göre veri sorumlusu; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bu sebeple, veri sorumlusunca alınan tüm tedbirlerin belirlenmesi gerekecektir12. (Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanmış Veri Güvenliği Rehberinden yararlanılması faydalı olacaktır. KVKK'nin resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabilir)

Not: Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanmış Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi bulunmaktadır. Bu rehberden yararlanılması faydalı olacaktır. (KVKK'nin resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabilir.)

G) VERBİS'E KAYIT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

VERBİS'e girilen bilgilerin, doğru, güncel, eksiksiz ve hukuka uygun olması gerekir. Aksi halde, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi sonucu gündeme gelebilir, disiplin yaptırımı söz konusu olabilir. Ayrıca, VERBİS kayıtlarının gerçeğe aykırılığı sebebiyle bir istenmeyen hukuki sonuç çıkabilir.

VERBİS'e girilen bilgiler ile veri sorumlusunun 6698 sayılı Kanunun 10. Maddesi kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü açıklamaları ve 6698 sayılı Kanunun 11. Maddesinde ilgili kişiye yapılan açıklamaların paralellik göstermesi gerekir. Aksi halde, veri koruma ilkelerine aykırılık söz konusu olabilecektir.

VERBİS'e bilgi girişinden önce, birim birim inceleme yapılarak hangi verilerin işlendiğinin tespit edilmesi gerekecektir. Bu tespit sürecinde, işleme faaliyetinin veri koruma ilkelerine uygun ve yasal işleme şartlarını da sağladığından emin olunmalıdır.

Söz konusu işlenen verilerin hangi amaçlarla işlendiğinin tespiti de ayrı bir öneme sahiptir. İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayan işlemeler hukuka aykırıdır. Bu itibarla, işleme amaçlarının VERBİS'de sayılan kategorik amaçlarla eşleştirilmesi gerekir.

İşlenen kişisel verilerin saklama sürelerinin tayini de önemlidir. Saklama sürelerine ilişkin kanunlarda bir düzenleme bulunması halinde bu sürelerin uygulanması, diğer hallerde ise işleme amacının ortadan kalkması neticesinde derhal silinmesi gerekecektir.

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülük gereği, alınan teknik ve idari tedbirlerin de eksiksiz bildirimi faydalı olacaktır. Bilgi İşlem Müdürlüğü kanalı ile alınan tedbirlerin tespiti sağlanmalıdır.

ÖNEMLİ UYARI: VERBİS'E KAYIT SÜRECİ, VERİ SORUMLUSUNA AİT YÜKÜMLÜLÜKLERDEN SADECE BİRİDİR. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA TAM BİR UYUM SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GEREKLİDİR.

H) VERBİS'E KAYIT OLMAMANIN YAPTIRIMI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 18/1-ç. Maddesi uyarınca, (kural olarak) VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası öngörülmüştür. Söz konusu idari para cezası; 2022 yılı için, 53.576TL ile 2.678.866TL'dir.

VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı eylem, kamu kurum ve kuruluşlarınca işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

I) GERÇEĞE AYKIRI VERBİS KAYDININ OLASI SONUÇLARI

KVKK'nin 18/1-ç. maddesinde, veri sorumluları siciline "kayıt ve bildirim yükümlülüğüne" aykırı hareket edilmesi idari para cezası yaptırımına bağlanmıştır. Suç ve cezaların kanuniliği ilkesi gereği, VERBİS'e kayıt yükümlüsü olan veri sorumlularının bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde bu ceza tatbik edilebilecekse de, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesine rağmen eksik, yanlış veya gerçeğe aykırı bildirilmesi durumunda bu madde hükmündeki cezai işlemin uygulanması pek mümkün görünmemektedir.

Ancak, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 5/e. Maddesi uyarınca, sicile sunulan ve sicilde yayınlanan bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel ve hukuka uygun olmasından veri sorumlusu sorumludur. Zaten, KVKK'de yer alan ilkeler uyarınca, veri sorumlusunun şeffaf, dürüst olma gerekliliği bulunduğundan VERBİS'e sunulan bilgilerin doğru, güncel, hukuka uygun olması şarttır. Veri sorumlusu belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme yapmak zorunda olması sebebiyle, gerçeğe aykırı VERBİS kaydının kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini sonucunu doğurabileceği, idari yaptırımların söz konusu olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, alınmayan veri koruma tedbirlerinin alınmış gibi gösterilmesi hukuki sonuçlarının olacağı açıktır. Veri sorumlusunun gerçeğe aykırı şekilde VERBİS bildirimi yapması halinde, bu kayıtlara güvenerek işlem tesis eden ilgili kişilerin hak ve menfaatlerinin zedelenmesi ve/veya zarara uğraması halinde sorumluluk davalarının gündeme gelebileceği, hatta 6102 sayılı TTK 56 vd. maddeleri uyarınca veri sorumlusu hakkında haksız rekabet hükümlerinin işletilebileceği unutulmamalıdır. Sonuç itibariyle, bu ve buna benzer birçok hukuki sonuç üzerinde taleplerle karşılaşılabilir.

Footnotes

1. Sorularla Verbis Kılavuzu, URL: https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf

2. Sorularla Verbis Kılavuzu, 5. sayfa

3. Sorularla Verbis Kılavuzu, 6. sayfa

4. Kurum tarafından hazırlanan Kişisel Veri İşleme Envanteri Örneğine erişmek için: https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/b5fe209d-3c12-4c70-8dac-a2eaa5742ae6.xlsx

5. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

6. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

7. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

8. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

9. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

10. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

11. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

12. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

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