06.12.2021 tarihli Resmi Gazete ile, Kisisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafindan Personel Sertifikasyon Mekanizmasina Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Teblig ("Teblig") yayinlanmis ve yürürlüge girmistir.

Öncelikle önemle belirtmek isteriz ki, Teblig'e konu olan veri koruma görevlisinin veri sorumlulari nezdinde atanmasina iliskin Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu'nda ("KVKK") yasal bir yükümlülük bulunmamaktadir; diger bir deyisle, bu sekilde Teblig ve KVKK kapsaminda veri koruma görevlisi atanmasi zorunlu degildir. Böyle bir kisi atansa bile, veri sorumlusunun KVKK kapsamindaki yükümlülükleri etkilenmeyecektir/azalmayacaktir.

Bu teblig, (TS) EN ISO/IEC 17024 standardina uygun olarak akredite olan ve Kurum tarafindan yetkilendirilen personel belgelendirme kuruluslari tarafindan yürütülecek sertifikasyon faaliyetleri ile veri koruma görevlileri ve adaylari hakkinda düzenlemeleri içermektedir.

Bu düzenlemeler ile, Teblig'de belirtilen katilim belgesini alan kisiler, yine Teblig'de belirtilen sinavda basarili olduklari takdirde, veri koruma görevlisi unvanini kullanmaya hak kazanacaklardir.

Teblig uyarinca, veri koruma görevlilerinin sertifikalandirildiklari program kapsaminda kisisel verilerin korunmasi mevzuati açisindan yeterli bilgiye sahip oldugu kabul edilmektedir.

Veri koruma görevlisi, sadece sertifikalarinin geçerlilik süresi (bu süre 4 yildir) boyunca bu unvani kullanabilir.

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